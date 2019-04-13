"Голос країни 9": Alyona Alyona выступит во втором прямом эфире

Также в полуфинале выступят "Время и Стекло"

"Голос країни 9" Фото: пресс-служба

14 апреля в 21:00 состоится решающий полуфинал "Голосу країни-9", по результатам которого зрители определят имя сильнейших народных талантов, которые уже на следующей неделе будут бороться за победу в проекте.

Уже в это воскресенье поклонников шоу ждут новые яркие постановки участников со сверхмощными выступлениями, которые им подготовили звездные тренеры. Во время одного номера вокалисты также выйдут на сцену со своими наставниками, чтобы спеть вместе песню.

Некоторые участники "Голосу країни-9" уже успели рассказать, чем они будут удивлять зрителей в полуфинале. Так, Дэвид Аксельрод рассказал, что он выполнит знакомую всем украинскую песню маэстро – Николая Петровича Мозгового. Какую именно композицию выберет для выступления вокалист, зрителям станет известно уже в это воскресенье.

Тренеры шоу "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Участница из команды тренера Dan Balan Оксана Муха также раскрыла секрет своего выступления.

"У меня будет замечательная песня, которую когда-то также пела Квитка Цисык. Она живет на устах у каждого украинца и ее можно считать одним из артефактов украинцев, который ассоциируется с нами. Поэтому я очень переживаю и одновременно рада, что именно эту мощную композицию мы выбрали с тренером и музыкальным продюсером Русланом Квинтой для второго эфира", – поделилась Оксана.

Приятным сюрпризом эфира станут также выступления артистов украинского шоубиза. Свои хиты готовятся показать специально приглашенная звезда интернета ALYONA ALYONA, популярная группа "Время и Стекло", нежная TAYANNA и участница "Голосу країни-3" Кристина Соловий. На этот раз на сцене "Голосу країни" выступит международный тренер Dan Balan. Звездный тренер споет свою знаменитую композицию "Hold On Love".

Напомним, мы описывали все подробности четвертьфинала шоу "Голос країни 9".

Мы также сообщали, кто прошел в полуфинал шоу "Голос країни 9".

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