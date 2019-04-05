Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос країни 9": что будет в четвертьфинале шоу

В воскресенье состоится первый прямой эфир "Голос країни 9"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
"Голос країни 9"
"Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во воскресенье, 7 апреля состоится долгожданный прямой эфир "Голосу країни 9". Наконец зрители смогут поддержать своих фаворитов и проголосовать за сильнейших участников, которые, по их мнению, должны пройти в полуфинал и получить звание "Голосу країни 9".

По правилам проекта в четвертьфинале у каждого тренера должно остаться по четыре участника. В следующий эфир пройдут только двое от каждой команды. Один вокалист, за которого отдадут украинцы наибольшее количество своих голосов, а другого спасет собственный тренер.

Тренеры шоу "Голос країни 9"
Тренеры шоу "Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Так, 7 апреля, поклонники проекта увидят яркие постановки участников, которые им подготовили наставники, чтобы показать зрителям сильные тембры и таланты каждого вокалиста. Народные любимцы будут выступать на новой сцене с невероятными декорациями и номерами. На сцену "Голосу країни" также выйдут суперзвезды Тина Кароль, Сергей Бабкин, ALEKSEEV и группа MOZGI, которые представят свои хиты. Кто из участников выстоит и пройдет в полуфинал, зрители узнают в это воскресенье в 21:00.

Ранее мы писали, как прошел последний этап вокальных нокаутов.

Кроме этого, мы описывали все подробности первых вокальных "нокаутов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос країни 9": Дан Балан укусил Тину Кароль "Голос країни 9": девушка шокировала исполнением арии из "Пятого элемента" "Голос країни 9": MONATIK добился смены правил шоу ради одной из участниц
Голос країни 9
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Сегодня, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Простой салат «Выручалочка»
Простой салат «Выручалочка»
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи