"Голос країни 9": что будет в четвертьфинале шоу

В воскресенье состоится первый прямой эфир "Голос країни 9"

"Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во воскресенье, 7 апреля состоится долгожданный прямой эфир "Голосу країни 9". Наконец зрители смогут поддержать своих фаворитов и проголосовать за сильнейших участников, которые, по их мнению, должны пройти в полуфинал и получить звание "Голосу країни 9".

По правилам проекта в четвертьфинале у каждого тренера должно остаться по четыре участника. В следующий эфир пройдут только двое от каждой команды. Один вокалист, за которого отдадут украинцы наибольшее количество своих голосов, а другого спасет собственный тренер.

Тренеры шоу "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Так, 7 апреля, поклонники проекта увидят яркие постановки участников, которые им подготовили наставники, чтобы показать зрителям сильные тембры и таланты каждого вокалиста. Народные любимцы будут выступать на новой сцене с невероятными декорациями и номерами. На сцену "Голосу країни" также выйдут суперзвезды Тина Кароль, Сергей Бабкин, ALEKSEEV и группа MOZGI, которые представят свои хиты. Кто из участников выстоит и пройдет в полуфинал, зрители узнают в это воскресенье в 21:00.

Ранее мы писали, как прошел последний этап вокальных нокаутов.

Кроме этого, мы описывали все подробности первых вокальных "нокаутов".

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