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"Голос країни 9": что было в седьмом выпуске шоу

Продюсеры шоу добавили тренерам по одному "экстра-месту" в команды

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:32
Участница "Голос країни 9" Дарина Ворончук
Участница "Голос країни 9" Дарина Ворончук
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 марта, состоялся Прошел последний день слепых прослушиваний. Тренеры попросили у продюсеров шоу добавить по одному дополнительному месту в их команды из-за большого количества талантливых участников. Обычно в командах у тренеров по 16 участников.

Сегодня.Lifestyle предлагает посмотреть и послушать выступления самых ярких участников последнего дня "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни 9".

Киевлянин Георгий Дарахвелидзе закончил Институт международных отношений. Будучи уверенным, что начнет карьеру дипломата, парень понимал, что не может без музыки. Два года назад он пытался покорить сцену "голоса", но к нему не повернулся ни один тренер. НА этот раз удача была на стороне Георгия, так как ему удалось развернуть кресло Дана Балана.

Следующим участником, который покорил сердца и зрителей, и тренеров стал Артем Банар из Хотина. Парень родом из семьи фермера, помогает родителям по хозяйству и одновременно увлекается музыкой и написанием авторских песен. К Артему развернулись сразу трое тренеров – Тина Кароль, Потап и Дмитрий Монатик. 

Виктория Олейник из Каменец-Подольского пришла на проект за победой. В будущем хочет привезти в Украину еще победу на "Евровидении". Когда в песенном конкурсе победила Джамала, Виктория подумала: "Вау, я тоже хочу!". Еще больше ее вдохновила победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай. К сожалению, участница за два дня до своего выступления сломала ногу. Но все равно это не остановило ее перед желанием осуществить свою заветную мечту.

23-летняя Дарья Ворончук выросла в творческой семье. Ее мама – художница, а папа – пианист в Киевском камерном оркестре. Сейчас Дарья учится в музыкальном училище и пишет собственные песни. Девушка пришла на "Голос країни", чтобы доказать себе, что может быть интересно публике.

Последней участницей стала 37-летняя Оксана Муха, которая покорила зал своим вокалом, похожим на известную украинскую певицу, которая жила и пела в Америке – Квитку Цисык. Оксана выбрала команду Дана Балана.

Кроме вышеуказанных участников, на шоу пришло еще много талантливых финалистов, однако в этот раз удача прошла мимо них.

Все тренеры закрыли набор в свои команды. Слепые прослушивания завершились.

Напомним, в шестом выпуске на шоу пришел незрячий цыганский барон.

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Источник: Сегодня
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