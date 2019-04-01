"Голос країни 9": Дан Балан укусил Тину Кароль

Такого поступка от артиста никто не ждал

Тина Кароль и Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 31 марта, прошел 11 выпуск шоу "Голос країни 9", в котором определились все участники команд Тины Кароль, Дана Балана, Монатика и Потапа, которые прошли в прямые эфиры.

На шоу не обошлось без ярких и забавных моментов. Одним из таких стал необычный поступок Дана Балана. На шоу его часто называют Дракулой и, похоже, артист решил подтвердить свое "звание", укусив Тину Кароль за плечо во время танца с ней. Тренеры пустились в пляс во время выступления одного из участников шоу.

К слову, забавный инцидент произошел, когда на сцене пел Артем Лиска. Парень исполнял песню Hotline Bling. К сожалению, Артем не прошел в прямые эфиры, зато заставил танцевать всех тренеров шоу.

Юрий Горбунов поинтересовался у Потапа: "Не жалеешь, что тебя не укусили?", на что артист шутя ответил: "Жалею, что не я укусил Тину за столько лет".

Напомним, в прямые эфиры от команды Дана Балана прошли: Катерина Бегу, Вячеслав Кретов, Оксана Муха и Рафи Хейтам. А от команды Тины Кароль в прямые эфиры прошли: Ника Тупилко, Давид Аксельрод, Андрей Хайят и Ксения Бахчалова.

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