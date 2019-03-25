"Голос країни 9": девушка шокировала исполнением арии из "Пятого элемента"

Девушка призналась, что преподаватель по вокалу не разрешал ей исполнять этот хит

Карина Арсентьева, участница шоу "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Прошел десятый эфир шоу "Голос країни 9", в котором прошли первые вокальные "нокауты". Определились восемь четвертьфиналистов из команды Потапа и Дмитрия Монатика. Отметим, что ради одной из участниц Монатик добился смены правил проекта.

Одним из самых запоминающихся выступлений стал номер Карины Арсентьевой из команды Потапа. Девушка перепела арию Дивы Плавалагуны из фильма Люка Бессона "Пятый элемент". Карина отметила, что ее преподаватель по вокалу запрещал ей исполнять эту песню, так как считал, что девушка не справится. На шоу "Голос країни 9" Карина доказала обратное. Девушка прошла в прямые эфиры.

Отметим, в десятом выпуске зрители также увидели выступления лишь нескольких участников из команды Дана Балана. Выступления остальных вокалистов, а также команды Тины Кароль можно будет увидеть в 11-м эфире.

Ранее мы описывали все подробности девятого выпуска вокального шоу "Голос країни 9". Между участниками команд Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа состоялся финальный этап вокальных "боев" перед нокаутами.

Кроме этого, узнайте, как участник Нацотбора на "Евровидение" KHAYAT выступил на "вокальных боях" на "Голос країни 9".

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