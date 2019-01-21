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"Голос країни 9": как прошел первый выпуск вокального шоу

На сцену вышли необычные участники, но не всем удалось покорить тренеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
"Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official
"Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Вчера, 20 января, прошел первый выпуск шоу "Голос країни 9". В новом сезоне кресла тренеров заняли Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan.

Об особенностях и новых правилах проекта рассказал главный продюсер проекта Владимир Завадюк. Он также рассказал о новых тренерах- MONАTIK и Dan Balan: "Новички против старожилов шоу: MONATIK и Dan Balan. Впервые в кресле "Голосу країни" появится мировая звезда Dan Balan, номинант на "Грэмми", чьи песни поет Rihanna. Загадочный и непредсказуемый. Это необъяснимо. С его участием "планеты" нашего проекта выстроились в собственный особенный парад. Dan присутствует в зале, он прилетел специально на презентацию. И сейчас вместе с вами он впервые увидит себя в "Голосі країни". Именно так начнется первый эпизод, продолжительностью почти в 120 минут и в котором будет 12 ярких героев".

Первый выпуск шоу четыре тренера открыли зажигательным номером:

На шоу пришло много талантливых вокалистов, но не всем удалось покорить сердца тренеров. Так, ярко выступил 29-летний Виталий Лашко с песней Муслима Магамаева "Синяя вечность", но не развернул кресла судей.

Запоминающимся не только для тренеров проекта, но и для всех зрителей стало выступление слабовидящей девушки по имени Ксения Бохчалова. С детства у девушки проблемы со зрением. Ксения выбрала песню Джамалы "Крила" и растрогала тренеров. Девушка решила пойти в команду Тины Кароль.

Удивил своей аранжировкой песни "В кінці греблі шумлять верби" 21-летний  Андрей Хайат. Его оригинальное исполнение не оставило судей равнодушными. Парень выбрал команду Тины Кароль.

В конце первого выпуска в командах тренеров шоу уже было по не несколько участников. Таким образом, в команда Дана Балана – четыре участника, Тины Кароль – также четыре конкурсанта, У Потапа в команде оказалось два участника и у MONATIK пока что только один участник.

Напомним, тренерскую команду нового сезона проекта "Голос країни" закрыл Dan Balan.

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Источник: Сегодня
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