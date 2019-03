"Голос країни 9": как прошел финал вокальных "боев"

Яркие выступления решающих вокальных "боев"

Участники финальных вокальных "боев" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 17 марта, прошел девятый выпуск вокального шоу "Голос країни 9". Между участниками команд Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа состоялся финальный этап вокальных "боев" перед нокаутами.

Тренерам более сложно давался выбор участников, ведь это финал вокальных "боев" и выбирать пришлось лучших из лучших.

Открыли эфир участники из команды Потапа – группа "Шпилясті кобзарі" и Екатерина Гулюк. Талантливые ребята исполнили украинскую народную песню в современной обработке "Ой, під вишнею". Во втором эфире нокаутов не обошлось и без национальных украинских инструментов – бандуры. Такое сочетание фольклора и современности понравилось звездному тренеру Дмитрию Монатику. Потап отдал предпочтение четырем парням из группы. Екатерина покинула проект, ее никто из других тренеров не "украл" к себе в команду.

В команде Дана Балана прошла грандиозная битва – его фаворитка, Катерина Бегу, с которой он даже спел вместе на одной сцене, противостояла не менее талантливому Александру Тесленко с хитом 90-х "I've been thinking about you". Их наставник оставил в проекте звезду YouTube 26-летнюю Катю. Для юного Александра это было последнее выступление на сцене "Голосу країни".

Третьими на сцену вышли подопечные Димы Монатика. Это было, пожалуй, самым трогательным выступлением. Девушка с ограниченными возможностями Магдалена Паскар и Александр Мороз исполнили лирическую песню под названием "Another love". Вокальный "бой" этого дуэта растрогал до слез их наставника - Монатика. Звездный тренер отдал предпочтение Магдалене. Благодаря возможности "украсть" выбывшего участника Александр продолжит борьбу за победу в команде Дана Балана. К слову, Тина Кароль также пыталась "украсть" участника, но он отдал предпочтение молдавскому исполнителю.

Следующими выступили девушки из команды Тины Кароль – Дарья Храмова, которую все считают клоном звездного тренера, и Мария Никулина с зажигательной песней "Telephone". Дарья продолжила борьбу в вокальном конкурсе, а вот Мария покинула проект. Никто из тренеров не воспользовался возможностью "украсть" участника.

Вокальные "бои" продолжили участники из команды Потапа – Артем Банар и Роксолана Сырота. Дуэт исполнил хит Монатика "Глубоко". К слову, Артем сам сделал аранжировку к песне.

Неожиданно после их выступления на сцене появилась солистка украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая вместе с Монатиком спела его песню. Надя пожелала всем успехов и отдала свое предпочтение Артему. Тем временем Потап принял решение и оставил Роксолану, но и Артем продолжил участие в шоу. Его "украли" Тина Кароль и Дмитрий Монатик, но парень решил отправиться в команду певицы.

Вокальные "бои" продолжило интернациональное трио Дана Балана: одесситка София Шафир, итальянец Самуэле Грилли и грузин Гиорги Дарахвелидзе. На сцене "Голосу країни" прозвучала знаменитая композиция "Батарейка", которая плавно перешла в легендарную песню Стинга "Shape of my heart". Во время выступления Дан Балан пригласил Тину Кароль на их первый романтический танец, после сделал выбор в пользу Гиорги.

Взрывные девчонки из команды Монатика, Виктория Олейник из Каменца-Подольского, которая за два дня до выступления сломала ногу, и Виктория Уварова (преподаватель по вокалу у певицы Натальи Могилевской) удивили новым звучанием песни "Bitanga". Дима выбрал Олейник, а вот вторая Виктория, к сожалению, покинула проект.

Следующими на сцену вышли участники из команды Тины Кароль. Данил Однораленко из оккупированной территории Украины и космическая Дарина Ворончук спели чувственную композицию группы A Great Big World и Кристины Агилеры "Say something". Ребята сами себе аккомпанировали на синтезаторе, что придавало выступлению особой магии. Тина оставила в своей команде Данила, а Дарье пришлось уехать домой.

Позже на сцене "Голосу країни 9" с рокерской песней "Join Me In Death" вышли подопечные Дана Балана – красавчик Вячеслав Кретов и Герман Романченко. Мужской "бой" завершился победой Вячеслава.

Простой рабочий на заводе Ярослав Кошельник и незрячий цыганский барон Николай Запорожан из команды Потапа исполнили итальянскую песню "Confessa". Тренер выбрал Ярослава, а Николай, к сожалению, покинула шоу.

Далее на сцену вышли братья Владислав и Роман Таранцовы. С ними в "бой" вступила нежная бандуристка Марина Круть, которая хочет возродить игру на украинских инструментах. Подопечные Монатика удивили необычным исполнением хита "Другої ріки" "Три хвилини". Исполнитель песни Валерий Харчишин аплодировал ребятам стоя и поблагодарил за такой динамичный кавер. Участие в шоу продолжили братья Таранцовы. А Круть была спасена Потапом и также отправилась в нокауты.

Женская команда Тины Кароль продолжила бороться в вокальных "боях". Официантка с голосом Адель Ника Тупилко, Анастасия Андреева и Виктория Боцвина спели "Symphony". Для Кароль это был сложный выбор, но дальше в шоу осталась Ника.

Последними из команды Потапа на сцену вышли обычная девушка из народа Богдана Ренк и Валентин Колаковский с известной песней "Behind Blue Eyes". Последнее место в своей команде звездный тренер отдал Богдане.

Далее на сцене выступили подопечные Дана Балана - переводчик в брачном агентстве Артем Лиска и выходец из Анголы Пресиндо Энрикеш Жоао с известной песней "Hit the road Jack". Балан выбрал Жоао, однако Артем не попрощался с проектом. Его "украла" Тина Кароль.

За место в шоу пришла очередь бороться Алине Подлужной из Белоруссии и Кристине Сквирской. Девушки исполнили украинскую народную песню "Цвіте терен". В проекте Монатик оставил Алину, а вот Кристина покинула шоу.

Завершили вечер "вокальных боев" два сильных участника из команды Тины Кароль. Яна Клявиня из Латвии и супруг Алены Мозговой Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко), который, к слову, сменил имя и в новом амплуа выступил на проекте. Тина отдала предпочтение Дэвиду. Он объяснил, что взял фамилию дедушки, который несколько лет назад потерялся из-за болезни Паркинсона.

