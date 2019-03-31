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"Голос країни 9": как пройдут финальные нокауты и кто отправится в прямые эфиры

Dan Balan попытается окончательно пленить сердце Тины Кароль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Голос країни 9 Фото: пресс-служба
Голос країни 9
Фото: пресс-служба

Сегодня, 31 марта поклонники  шоу "Голос країни 9" увидят последние нокауты девятого сезона, которые станут решающими для команды тренеров Dan Balan и Тины Кароль, а также – кто из участников пройдет в прямые эфиры, а кто покинет гонки в шаге от победы.

В прошлый раз свои команды к эфирам уже успели собрать Потап и MONATIK. Частично начала нокауты команда Dan Balan. По результатам прошлого выпуска на первое кресло сел боксер-сердцеед Вячеслав Кретов, на второе львовянка Оксана Муха, а на четвертое одессит Владимир Зайончковский, который своим выступлением заставил Тину Кароль танцевать.

Тина Кароль Фото: пресс-служба
Тина Кароль Фото: пресс-служба

На этот раз международный артист Dan Balan попытается окончательно пленить сердце Тины Кароль, решившись на неожиданный поступок. Подтверждая репутацию настоящего соблазнителя, певец попытается "укусить" объект своей страсти. Чем закончится его смелый флирт, зрители узнают уже в это воскресенье.

Уже в этом эфире на сцену "Голосу країни" готовятся выйти и другие подопечные Dan Balan: репетитор английского языка из Анголы Жоао Енрикеж, девушка из прошлого Dan Balan Екатерина Бегу, романтик Александр Мороз, грузин Гиорги Дарахвелидзе, гуцулка Марина Фижделюк, поклонник украинского "Голосу країни" из Омана Рафи Хейтам.

Дан Балан Фото: пресс-служба
Дан Балан Фото: пресс-служба

Из команды Тины Кароль будут выступать самородок из Знаменки Андрей Хайат, вокалистка из Одессы Ксения Бахчалова, народница Лидия Федоровна Горошко, поклонники артистки Однораленко Даниил и Дарья Храмова, львовский квартет "Leon Vochi", работник брачного агентства Артем Лиска, перерожденный артист Дэвид Аксельрод, официантка и администратор ресторана Ника Тупилко.

Какой выбор сделают звездные тренеры, и кто из участников пройдет дальше на прямые эфиры, которые начнутся с 7 апреля, а кто в шаге от финала покинет проект, телезрители канала узнают уже сегодня в 21:30.

Напомним, MONATIK добился смены правил шоу ради одной из участниц.

Ранее мы описывали все подробности девятого выпуска вокального шоу "Голос країни 9". 

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Источник: Сегодня
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