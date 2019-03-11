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"Голос країни 9": участник Нацотбора на "Евровидение" KHAYAT выступил на "вокальных боях"

Тренеры высоко оценили выступление Андрея Хаята и Гульназ Хасановой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
KHAYAT Фото: instagram.com/goloskrainy_official
KHAYAT
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 марта, прошел восьмой выпуск шоу "Голос країни 9". Эфир получился насыщенным, интересным и волнительным. Не обошлось без ссор. Между Потапом и Даном Баланом произошла серьезная словесная перепалка.

Однако отличным завершением вечера стало выступление уже немалоизвестного артиста Андрея Хаята, выступающего под псевдонимом KHAYAT. К слову, парень, был участником Нацотбора на "Евровидение" в этом году. Соперницей Андрея на вокальных боях на "Голос країни 9" стала Гульназ Хасанова из Татарстана. Дуэт исполнил песню "Равнодушие".

Дмитрий Монатик похвалил выступление Хаята и Хасановой, однако свое предпочтение отдал Андрею: "Андрей, у тебя такая манера своя. Ее узнаешь из миллионов людей".

По поводу выступления своих подопечных высказалась и Тина Кароль: "Андрей и Гульназ. Спасибо вам, что вы принесли на сцену каждый свой мир. Я просила, чтобы прозвучала эта татарская мелизматика, чтобы была дарбука, чтобы ты в эту песню вложила ту самую девичью татарскую смиренность. С Андреем мы работала над тем, как его манеру применить в любой песне – медленной, быстрой, современные биты. Ты должен быть универсальным солдатом. И мне нужен этот солдат, которому есть еще что сказать. Андрей, ты идешь со мной дальше".

Ранее мы описывали все подробности седьмого выпуска шоу "Голос країни" 9.

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