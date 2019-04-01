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"Голос країни 9": кто прошел в прямые эфиры

Тренеры сделали неожиданный выбор участников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:10
Тренеры шоу "Голос країни 9"
Тренеры шоу "Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Завершился этап вокальных нокаутов проекта "Голос країни 9". Все тренеры, а именно – Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Дана Балан и Потап, определили по четыре участника, которые будут выступать в их командах в прямых эфирах. Первый прямой эфир стартует через неделю, 7 апреля.

В прошлый раз свои команды к эфирам уже успели собрать Потап и MONATIK. Частично начали нокауты команда Dan Balan. По результатам прошлого выпуска на первое кресло сел боксер-сердцеед Вячеслав Кретов, на второе львовянка Оксана Муха, а на четвертое одессит Владимир Зайончковский, который своим выступлением заставил Тину Кароль танцевать.

В этом выпуске первой на сцену из команды Балана вышла молдаванка Катерина Бегу. Их прошлый дуэт с Даном заворожил публику так, что они записали песню отдельно на студии. Сегодня Катерина исполнила песню Земфиры " Маечки". Девушка призналась, то для нее песня является "эмоционально тяжелой", так как она связана с важным человеком в ее жизни. Катерина заняла первый стул.

Далее на сцене выступи яркий Пресиндо Енрикеж Жоао. К сожалению, участник не прошел в прямые эфиры.

В прямые эфиры также не смог пройти Александр Мороз, который очень полюбился публике. Ранее он был в команде Монатика, однако на этапе "боев" Дмитрий отдал предпочтение другой участнице. Дан Балан "украл" Мороза в свою команду. К сожалению, Александр сегодня покинул проект.

Георгию Дарахвелидзе повезло больше, чем предыдущему участнику. Отлично исполнив песню ОЕ "Сюзі" он занял место на одном из кресел (ненадолго).

Удивило зрителей и то, что в прямые эфиры не прошла голосистая гуцулка Марина Фиджелюк.

Удалось занять четвертый стул и пройти в прямые эфиры Рафи Хейтаму!

Таким образом в прямые эфиры от команды Дана Балана прошли: Катерина Бегу, Вячеслав Кретов, Оксана Муха и Рафи Хейтам.

Следующими на сцену вышли участники команды Тины Кароль.

Первым выступил полюбившийся публике Андрей Хайят. Парень, к слову, принимал участие в Нацотборе "Евровидения 2019". Андрей занял первый стул.

Вызвала мурашки по телу своим ангельским голосом Виктория Бахчалова. Тина Кароль отдала ей первое кресло, таким образом Андрей Хайят подвинулся на второе.

70-летняя Лидия Горошко утверждает, что пришла на шоу показать, что люди в ее возрасте также могут показывать свои таланты и не бояться выступать на публике. К сожалению, она покинула шоу, но ее исполнение песен осталось в сердцах многих слушателей и зрителей.

Данил Однораленко исполнил песню Don’t stop the music. Тина Кароль похвалила выступление парня и попросила занять его одно из кресел, однако позже парень все равно выбыл из проекта, уступив свое место квартету Leon Vochi.

Вот, к слову, как выступил квартет.

Квартет не уступил свое место и двум следующим участникам – Дарье Храмовой, которая, по мнению зрителей спела просто шикарно, но не прошла в прямые эфиры, а также Артему Лиске.

Выступление Артема:

Решение Тины не брать Дарью в прямые эфиры шокировало многих поклонников шоу.

Ярко выступил на шоу уже довольно известный певец Дэвид Аксельрод, ранее известный всем как Владимир Ткаченко.

Последней в выпуске выступала Ника Тупилко, которая потеряла надежду на то, что пройдет дальше. Однако девушке удалось тронуть сердце Тины Кароль. Ника заняла четвертое место, а квартет Leon Vochi отправились домой.

Таким образом от команды Тины Кароль в прямые эфиры прошли: Ника Тупилко, Давид Аксельрод, Андрей Хайят и Ксения Бахчалова.

Ранее мы описывали все подробности первых вокальных "нокаутов".

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