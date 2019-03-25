"Голос країни 9": MONATIK добился смены правил шоу ради одной из участниц

Продюсеры "Голос країни" разрешили артисту сделать исключение

Дмитрий Монатик Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 24 марта, прошел десятый выпуск шоу "Голос країни 9", где участники выступили в вокальных "нокаутах". Стали известны восемь вокалистов, которые будут выступать в прямых эфирах от команд MONATIK и Потапа. Впервые за долгую историю шоу тренеру разрешили изменить правила "нокаутов". Отметим, что согласно традиционным правилам, на этапе "нокаутов" участники, сидящие на стульях, покидают шоу в порядке очереди. Оставшиеся в конце эфира четыре конкурсанта проходят в прямые эфиры.

Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Последней из команды Монатика выступила заводная и яркая девушка Виктория Олейник. После ее выступления тренер обратился к продюсерам с просьбой изменить правила проекта, это стало одним из самых напряженных моментов на шоу. Представитель международного формата "Голос", присутствующий за кулисами шоу, разрешил артисту поменять правила. Дмитрий решил отдать Виктории место Анны Волобуевой. То есть Виктория таким образом должна была занять место Алины Подлужной, сидевшей на четвертом кресле.

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