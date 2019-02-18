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"Голос країни 9": на шоу пришла девушка, над которой смеялись в детстве

За девушку долго боролись сразу два тренера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Дария Тетличенко Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Дария Тетличенко
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье прошел яркий пятый эфир шоу "Голос країни 9", где одной из участниц стала 22-летняя Дария Телитченко из Харькова.

Девушка призналась, что еще в 2,5 года решила что станет певицей. Но из-за внешности, Дарию часто обижали в детстве. "Не нашлось ни одного человека, который бы не "вдавил меня в пол" и не сказал бы, что "ты жирная", ты не можешь выйти на сцену, ты корова", – рассказала Дария.

"Я пришла на голос, потому что это тот проект, где меня не будут оценивать по внешности. Тут ценят за талант и голос", – уверена девушка. Дария не ошиблась, ее талант оценили Дмитрий Монатик и Потап. Оба тренера развернули кресла к девушке. Потап и Монатик долго "боролись" за Дарию и уговаривали пойти ее в свою команду. В итоге, девушка решила продолжать участите в "Голос країни 9" в команде Монатика.

Напомним, на "Голос країни 9" пришел победитель "Танцев со звездами".

Кроме этого, на шоу 23-летняя одесситка оригинально перепела хит KAZKA "Свята".

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Источник: Сегодня
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