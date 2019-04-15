"Голос країни 9": полный список участников финала

В финал проекта прошли четверо счастливчиков

Голос країни 9 Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 14 апреля, прошел полуфинал шоу "Голос країни 9" и уже стали известны имена участников, которые будут бороться за победу в финале проекта.

От команды Дана Балана в финал прошла львовянка Оксана Муха. От телезрителей в результате голосования она получила 90% голосов, а ее соперник Рафи Хейтам – 10%.

От команды Потапа за победу будет бороться девушка с мощным вокалом - Карина Арсентьева, получившая от зрителей 60% голосов.

Команду Дмитрия Монатика в финале будет представлять Виктория Олейник. Ей зрители отдали 55% голосов, а ее соперник Андрею Карпову – 45% соответственно.

За Андрея Хайята телезрители отдали большую часть голосов (68%), именно он и будет выступать от команды Тины Кароль в финале проекта. Его соперник Дэвид Аксельрод покинул шоу, получив от телезрителей 32% голосов.

Кроме этого, в прямом эфире выступила хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, спев свой хит "Залишаю свій дім".

Ранее мы описывали все подробности четвертьфинала шоу "Голос країни 9".

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