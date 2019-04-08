"Голос країни 9": рок-мама Виктория Ягич перепела хит MARUV

Участница шоу исполнила новую версию песни

Виктория Ягич Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 7 апреля, прошел первый прямой эфир шоу "Голос країни 9". На сцене выступали артисты из команды каждого из четырех тренеров. Двое участников из каждой команды проходят в полуфинал, двое других – покидают проект. Судьбу одно из полуфиналистов решают телезрители, а другого - тренер.

Одна из самых ярких участниц команды Потапа, рок-исполнительница и мать двоих детей Виктория Ягич удивила зрителей "Голосу країни 9" смелым нарядом и новой интерпретация песни MARUV. Виктория в соблазнительном боди вышла на сцену и исполнила рок-версию хита Drunk Groove.

Публика была очарована выступлением Виктории. В комментариях под видео они отметили, что ранее в таком стиле песни популярной певицы MARUV еще не звучали.

Напомним, звездным гостем первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стал знаменитый украинский артист DZIDZIO. Артист сделал неожиданное заявление во время прямого эфира.

Ранее мы писали о том, кто прошел в прямые эфиры шоу "Голос країни".

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