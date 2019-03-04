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"Голос країни 9": участница шоу перепела победительницу "Евровидения"

Девушка спела хит Нетты Барзилай – Toy

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Виктория Олейник Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Виктория Олейник
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В прошедшем выпуске "Голос країни 9" на шоу пришли много талантливых участников. Тренеры собрали команды и уже в следующем эфире мы увидим "вокальные бои". Этап слепых прослушиваний окончен.

Среди ярких участников, которые пришли на шоу была девушка из города Каменец-Подольский Виктория Олейник. В будущем она хочет привезти в Украину еще победу на "Евровидении". А пока, вдохновившись победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай, девушка пришла на шоу исполнить ее победный хит Toy. Не помешал Олейник исполнить мечту и неприятный случай, который произошел с ней за два дня до прослушиваний – Виктория сломала ногу и на сцене она выступала, сидя на стуле, в гипсе.

Во время нового выпуска шоу было немало забавных моментов. Самым запоминающимся стало то, как Дан Балан назвал Тину Кароль. Певец придумал коллеге умилительное прозвище.

Отметим, что зрители успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль еще очень давно. Пользователи сети отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу и делает ей комплименты.

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Источник: Сегодня
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