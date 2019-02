"Голос країни 9": в командах тренеров остается совсем мало мест

В новом выпуске участники вновь удивят зрителей

Голос країни 9 Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 24 февраля, зрители увидят предпоследний выпуск "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-9" с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan.

Сильных участников в "Голосі країни-9" настолько много, что тренерские команды уже почти заполнены. Но вокалистов, мечтающих попасть в проект, осталось немало. Удастся ли в шестом выпуске звездным наставникам найти последних участников в свои команды, зрители узнают уже скоро.

Энрикеш Жоао Персиндо

В это воскресенье мы увидим, сможет ли молодой учитель музыки обычной школы из села не подвести надежды своих юных учеников и попасть на сцену, чтобы осуществить свою мечту об успешной карьере артиста.

26-летний Энрикеш Жоао Персиндо из Анголы уже давно живет в Украине и работает репетитором по английскому языку в детском саду.

Также на "Голос країни" приедет 53-летний многодетный отец, который споет очень чувственную композицию Bryan Adams "I do it for you". Свое выступление он посвятит жене, которая когда-то давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой. Также на сцену проекта выйдут 16-летняя Аделина Шевченко из города Киев, 24-летняя Екатерина Гудим, 31-летний одессит Андрей Карпов и другие яркие самородки.

