"Голос країни 9": в шестом выпуске на шоу пришел незрячий цыганский барон

Мужчина поразил судей своими вокальными данными

Николай Запорожан попал в команду Потапа Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. В это воскресенье зрители увидели много талантливых участников: молодого учителя музыки из Ивано-Франковска, репетитора английского языка родом из Анголы, одессита с голосом Джастина Тимберлейка, девушку-барда из Казахстана и других ярких самородков.

Но среди конкурсантов особенно выделился Николай Запорожан – 53-летний цыганский барон из города Могилев-Подольский. У этого слабовидящего мужчины большая семья: жена, с которой он вместе уже 38 лет, трое сыновей и девять внуков.

Он великолепно исполнил композицию Брайана Адамса под названием "I do it for you". Свое выступление Николай посвятил супруге, которая давным-давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой. Благодаря своему яркому выступлению мужчина попал в команду Потапа.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивил пятый эфир шоу "Голос країни 9". Тогда на проект пришел победитель "Танцев со звездами" и талантливая девушка, над которой все смеялись в детстве.

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