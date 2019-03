"Голос країни 9" : все подробности первых вокальных "нокаутов"

Дмитрий Монатик потребовал изменить правила проекта

В десятом выпуске шоу "Голос країни 9" начался этап вокальных нокаутов, когда каждый участник из команды своего тренера борется за место на одном из четырех стульев. Вокалист, выступивший на сцене занимает место на стуле до тех пор, пока его не "подвинет" его оппонент. Те участники, которые в конце эфира остались сидеть на стульях – проходят в прямые эфиры.

В этом выпуске определились восемь четверть-финалистов проекта, прошедших в прямые эфиры.

Команда MONATIK

Десятый эфир открыла команда Дмитрия Монатика. Первой на сцену вышла Дария Телитченко. Она призналась, что проект изменил ее жизнь, Дария стала уверенней в себе. Девушка исполнила песню This is me и заняла первое кресло.

После Дарьи на сцене появился часовщик Андрей Карпов. Он исполнил песню Александра Пономарева "Зіронька", которую Монатик объединил с песней Coolio – Gangsta's Paradise. Андрей "подвинул" Дарью и занял первый стул.

После Андрея песню украинской группы "Один в каноє" – "У мене немає дому" исполнила особенная девушка Магдалена Паскар. Многим тренерам понравилось ее проникновенное исполнение, однако решение Монатика шокировало всех – артист не пустил Магдалену в прямые эфиры. "Она пришла на проект с миссией и выполнила ее. Я не хочу, чтобы она боролась, а хочу, чтобы получала удовольствие от музыки. Она вне конкурса, она уже победитель", – заявил Дмитрий.

После Андрея в нокаутах приняли участие братья Владислав и Роман Таранцовы. Дуэт исполнил хит Made of Love. Дмитрий Монатик попросил их занять второе кресло.

Харьковчанка, долгое время певшая в церковном хоре, Анна Волобуева вызвала восторг своим выступлением с песней "Крепче меня держи". Девушка заняла третий стульчик.

После Анны за возможность выступить в прямых эфирах вышла побороться Алина Подлужная. Она спела песню Hurts – Wonderful Life. Девушка заняла место Дарьи Телитченко, которая сидела на четвертом стуле. Дарья Покинула проект.

Андрей Хорисенко вышел на сцену с песней Maroon 5 – She will be loved. Участнику не удалось занять место на креслах и он покинул шоу.

Следующей выступила Гульназ Хасанова из Татарстана. Свой путь в шоу она начала в команде Тины Кароль. На этапе вокальных боев она выступила на сцене с Андреем Хаятом. Тина отдала предпочтение последнему, а Монатик "украл" Гульназ в свою команду. В десятом эфире девушка исполнила легендарную песню Джона Леннона Imagine. К сожалению, участница не прошла в прямые эфиры.

Последней из команды Монатика выступила заводная и яркая девушка Виктория Олейник. После выступления Дмитрий Монатик обратился к продюсерам с просьбой изменить правила проекта, это стало одним из самых напряженных моментов на шоу. Представитель международного формата "Голос", присутствующих за кулисами шоу разрешил артисту поменять правила. Дмитрий решил отдать Виктории место Анны Волобуевой, сидевшей на третьем стуле.

Отметим, что согласно традиционным правилам, участники покидают шоу в порядке очереди. То есть Виктория таким образом должна была занять место Алины Подлужной, сидевшей на четвертом кресле.

Таким образом, в прямые эфиры из команды Дмитрия Монатика прошли Андрей Карпов, Владислав и Роман Таранцовы, Алина Подлужная и Виктория Олейник.

Команда Потапа

Первой из команды Потапа выступила рок-мама Виктория Ягич с хитом Sweet Dreams. Все остались в восторге от выступления участницы, а сама Виктория заняла первый стульчик.

Следом за предыдущей вокалисткой выступила экс-участница "Голос діти" Наталья Повстяная. Девушка заняла второй стульчик рядом с Викторией.

После Натальи на сцену вышла яркая участница Роксолана Сирота, которая заняла третье кресло рядом с Викторией и Натальей.

"Звезда" из народа Ярослав Кошельник, простой рабочий завода с шикарным голосом появился на сцене после Роксоланы. Потап отдал ему четвертое кресло, находящееся в "зоне риска".

Однако недолго просидел Ярослав на заветном стуле. После него на сцене выступила Богдана Ренк, которой Потап отдал второе кресло, таким образом Ярослав покинул проект, а на четвертом стуле оказалась Наталья Повстяная.

Трогательное исполнение Мариной Круть хита Queen Bohemian – Parsody покорило сердца зрителей и тренеров. Девушка исполнила песню и сыграла на кобзе. Марина заняла третье кресло, "подвинув" Роксолану Сироту на четвертый стул.

Далее на сцену "Голос країни 9" вышел Арсений Журавель. Парень исполнил хит Криса де Бурга Lady in red. Как признался сам Андрей, до шоу он ни разу не слышал эту легендарную песню, которая помогла ему занять второе место среди четырех кресел, подвинув Наталью Повстяную, которая, к сожалению, покинула проект. На четвертом кресле оказалась Марина Круть.

Своей игрой на кобзе "зажгли сцену" группа "Шпилясті кобзарі". Парням ненадолго удалось занять четвертое кресло. Коллектив занял место Марины Круть.

Поразила своим вокалом и исполнением хита из фильма "Пятый элемент" Карина Арсентьева. Потап назвал выступление Карины лучшим за эфир из его команды и подарил ей первое кресло в его команде.

От команды Потапа в прямых эфирах выступят: Виктория Ягич, Боглана Ренк, Арсений Журавель и Карина Арсентьева.

Команда Дана Балана

В десятом выпуске зрители также увидели выступления лишь нескольких участников из команды Дана Балана. Выступления остальных вокалистов, а также команды Тины Кароль можно будет увидеть в 11 эфире.

Поющий Боксер Вячеслав Кретов выступил на сцене "Голос країни 9" от команды Дана Балана первым. Он исполнил хит Queen - I Want It All.

За ним на сцену вышла женщина с вокалом Квиткы Цисык – Оксана Муха. Кроме песни она также виртуозно сыграла на скрипке. Оксана заняла второе кресло.

Раскачал зал своими танцами и исполнением песни Мумий Тролль "Невеста" Владимир Зайончковский. Парню даже удалось пригласить на танец Тину Кароль.

Выступления оставшихся участников мы увидим через неделю, в 11 выпуске шоу "Голос країни 9".

