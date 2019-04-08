"Голос країни 9": все участники полуфинала

В следующем прямом эфире выступят восемь полуфиналистов

Оксана Муха Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 7 апреля, прошел первый прямой эфир шоу "Голос країни 9". В конце выпуска определились восемь полуфиналистов проекта – по два участника из команды Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа. Напомним, что судьбу участников в четвертьфинале решали телезрители и тренеры. В полуфинал прошли те участники, за которых телезрители отдали максимальное количество голосов, а также те, кого выбрали тренеры.

От команды Тины Кароль в полуфинале, который состоится 21 апреля, выступят Андрей Хайят, за которого проголосовали зрители, а также Дэвид Аксельрод, которого "провела" в полуфинал Тина Кароль.

Дэвид Аксельрод спел попурри песен легендарной группы Queen:

Из команды Димы Монатика в полуфинал прошли Виктория Олейник, которую выбрали телезрители и Андрей Карпов, которому дал шанс Дмитрий Монатик.

Виктория Олейник сняла гипс и впервые вышла на сцену без костылей. Девушка исполнила сложную и красивую композицию California dreamin.

Часовщик Андрей Карпов заставил всех танцевать, исполнив песню Monster.

Из команды Потапа в полуфинале оказались Виктория Ягич, за которую проголосовали зрители и Карина Арсентьева.

Виктория Ягич перепела хит MARUV, сделав собственную рок-версию трека.

Карина Арсентьева исполнила песню Джамалы и Dakha Brakha – "Заманили".

Последние два участника полуфинала – представители команды Дана Балана. Девушку с голосом Квиткы Цисык Оксану Муху выбрали телезрители, а еще одного участника, Рафи Хейтама, выбрал Дан Балан.

Оксана Муха исполнила композицию "Ворожка" певицы Maxima.

Любимую многими композицию Sting – Desert Rose исполнил Рафи Хейтам из Омана.

Напомним, DZIDZIO сделал важное заявление во время прямого эфира "Голос країни 9".

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