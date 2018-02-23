"Голос країни-8": на сцену проекта выйдут звезда сериала "Школа" и олимпийская чемпионка

В пятой программе "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-8" свои силы попробует Анна Тринчер, 16-летняя звезда украиноязычной ленты "Школа".

Юная актриса призналась, что, несмотря на невероятный успех, который ей принесла роль подружки Лолы Нати в "Школе", девушка продолжает мечтать о вокальной карьере: "После съемок в сериале у меня появились поклонники, начали узнавать на улицах, просить автографы, и выросло количество подписчиков в Instagram. Я даже мечтать не могла о таком признании. Сейчас чувствую в себе силы воплотить в реальность еще одну мечту – стать певицей, и считаю, что "Голос країни" станет моим решающим шагом к этому", – призналась актриса, а также добавила, что несколько лет назад уже участвовала "Голосі.Діти-2" в команде Натальи Могилевской, но на этапе "вокальных боев" покинула проект.

Фото: пресс-служба 1+1

Также на сцену выйдет олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени. Спортсменка рассказала, как ее поддерживают родные, а также почему Ирина приняла решение начать петь: "Я уже реализовала себя как спортсменка, и настало время дать волю моей творческой личности. Я готова работать и приложить максимум усилий, чтобы дойти до прямых эфиров, ведь привыкла побеждать. Моя семья меня поддерживает: сыночки Артур и Адам за меня держат кулачки. Они у меня очень активны: вместе занимаются каратэ, Адамчик даже поет, играет на фортепиано и хочет освоить барабаны", – сказала трехкратная чемпионка мира по вольной борьбе.

Фото: пресс-служба 1+1

Еще одними участниками "слепых прослушиваний" станут 28-летняя девушка участника "Голос країни -6" Аняни Удогво Клеулия из Одессы, 17-летняя вокалистка группы "SAHA" Виолетта Литвиненко из Киева, а также 34-летний духовный наставник Натальи Могилевской и Кати Chilly Роман Смир из Киева.

Напомним, участник "Голосу країни-8" и "Танців з зірками" Юрий Ткач, который в минувшее воскресенье вызвал настоящую бурю эмоций среди тренеров и поклонников вокального проекта, поделился своими эмоциями после выступления.