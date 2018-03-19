"Голос країни-8": Потап был готов покинуть проект ради Зианджи

Вчера зрители увидели первый выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8", в рамках которого тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем с "баттла" выйдет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Одним из самых ярких выступлений программы стал дуэт подопечных Потапа девушки-трансгендера Зианджы и Алексея Баклана. Своим оригинальным исполнением песни Lana Del Rey "Summertime sadness" пара поразила звездных тренеров и поклонников проекта. "Когда я составлял дуэт Зианджи и Алексея, подумал: "Насколько они не подходят друг другу – две разные полярности. Интересно, а если их совместить, будет ли искра?". Сегодня вы разожгли настоящий огонь на сцене – порвали всех, ведь идеально дополняете друг друга. Звучание было настолько крутым, что я просто отказываюсь делать выбор и покидаю проект", – пошутил Потап и отдал предпочтение Зиандже.

Также воскресным вечером в "вокальном бое" сошлись бэквокалистка LAUD (Влада Каращука) Елизавета Байрак и трио "Nude voices". В новом этапе "Голосу країни" участники команды Тины Кароль продемонстрировали настоящий перформанс, совместив три популярных хита – "Work" Rihanna, "New rules" Duo Lipa, а также "Vidlik" Onuka.

"Это был лучший номер за сегодня, но я буду болеть за трио в следующих этапах", – сказала Джамала. Тем временем, Сергей Бабкин отметил, что был поражен таким креативным подходом вокалистов к выступлению на "Голосі країни". В свою очередь, Тина Кароль отдала предпочтение группе "Nude voices".

Интересно, что подопечные Сергея Бабкина Анастасия Мацуцька и Давид Стеблюк за время проекта влюбились друг в друга. Парень даже признался, что готов уступить свое место на проекте любимой. Тем временем, наставник вокалистов подарил билет в "нокауты" Анастасие: "Я действительно не знаю, как сделать выбор. Вы стали одним целым и одинаково хорошо справились со всеми моими установками. Давид, давай вместе дадим шанс Насте?", – сказал Сергей Бабкин.

Отметим, что в прошлом сезоне участники команды Сергея Роман Дуда и Вера Кекелия после знакомства на проекте поженились.

Также поддержать своих фаворитов "Голосу країни" пришли известные украинские группы. Так, группа "The Hardkiss" поддержала Марию Хурсенко и Эрику Джейнс, "Сальто назад" – Владислава Мпангу и Романа Пясецкого, а "KOZAK SYSTEM" – Анастасию Мацуцьку и Давида Стеблюка.

Напомним, что после этапа "вокальные бои" количество вокалистов в командах звездных тренеров уменьшится в два раза: победителем из "баттла" может выйти только один участник. Также к подопечным наставников может присоединиться "украденный" участник другого тренера. В следующем этапе проекта "нокауты" вокалисты будут бороться за право выступать в прямых эфирах.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" Зианджа рассказала о своем участии в проекте и как изменился ее голос после смены пола.