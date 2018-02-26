"Голос країни-8": звезда сериала "Школа" попала в команду Джамалы

Вчера, 15:00

Анна Тринчер исполнила песню "Злива" на слепых прослушиваниях

Анна Тринчер. Фото: пресс-служба 1+1
Анна Тринчер. Фото: пресс-служба 1+1

Вчера зрители увидели пятый выпуск "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-8", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Выступление 16-летней звезды украиноязычной ленты "Школа" Анны Тринчер поразило звездных тренеров. Своим исполнением сингла Джамалы, Андрея Хлывнюка и Дмитрия Шурова "Злива" девушка развернула все четыре кресла. Тем временем, Сергей Бабкин поблагодарил артистку за драматическое и чувственное исполнение, а Джамала была настроена на настоящую борьбу за участницу со своими коллегами: "Меня всегда пугает, когда я поворачиваюсь к вокалистам "Голосу.Діти", ведь Тина с Потапом уже хорошо их знают и с некоторыми даже работали. Но за твой невероятный голос я хочу, и буду бороться – очень жду тебя в своей команде", – сказала Джамала, после чего девушка выбрала беременную певицу своим наставником.

Интересно, что в выпуске Джамала призналась, как проводит свободное время с родными: "Недавно я приехала к своей маленькой племяннице в Стамбул, и она предложила мне поиграть в "Голос": "Джамала, давай я буду петь, а ты поворачиваться", – сказала певица.

Напомним, на "Голос країни-8" пришел сын Таисии Повалий.

Недавно на сцену "Голосу країни-8" со своей авторской песней "Малесенькі долоньки" вышла известная украинская певица Ирина Федишин.
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Источник:

"Сегодня"

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