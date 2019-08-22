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Голосуем! Кто победит в шоу "Танці з зірками"

Выбираем пару-победителя танцевального шоу 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
"Танці з зірками 2019"
"Танці з зірками 2019"
Фото: Instagram.com

25 августа стартует новый сезон популярного шоу "Танці з зірками". Участники уже определены, а также известно, кто с кем станцует в паре.

Участница прошлого года Илона Гвоздева составит пару ведущему Владимиру Остапчуку, певец DZIDZIO появится на паркете с партнершей Яной Цыбульской, ведущий Даниель Салем с Юлией Сахневич, актер Алексей Яровенко зажжет с Аленой Шоптенко, актер Михаил Кукуюк с Лизой Дружининой.

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Певец Серега будет удивлять постановками с Аделиной Дели, а эпатажная MARUV с Евгением Дмитриенко, ведущая и актриса Людмила Барбир с Дмитрием Жуком, "фантастична жінка" TAYANNA c Игорем Кузьменко, Ксения Мишина с Женей Котом, а олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова станцует в паре с Александром Прохоровым, королева юмора Елена Кравец покажет свои танцевальные способности в паре с Максимом Леоновым, ведущая Надежда Матвеева с Валерием Шохиным и актрису "Дизель шоу" Викторию Булитко мы увидим на танцевальном паркете с Дмитрем Дикусаром.

Предлагаем проголосовать за пару, которая, по вашему мнению, победит в шоу "Танці з зірками":

Напомним, что во время репетиций перед первым прямым эфиром серьезные травмы получили две звездные участницы – актриса Виктория Булитко и певица TAYANNA, чье выступление оказалось под угрозой срыва. 

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