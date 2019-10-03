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"Голосуйте за меня": MARUV номинирована на российскую премию MTV EMA

Украинская певица попала в номинацию "Лучший артист" по версии MTV Россия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:47
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Скандальная певица MARUV, которая активно выступает на территории РФ, номинирована на российскую премию. Стало известно, что MARUV попала в номинацию "Лучший артист" по версии MTV Россия. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram, а также попросила подписчиков поддержать ее.

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"В этом году я – номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте, и надеюсь мы увидимся в Севилье 3 ноября", – написала артистка.

В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосуют за кумира, другие недоумевают, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.

MARUV номинирована на премию MTV Россия
MARUV номинирована на премию MTV Россия
Фото: instagram.com/maruvofficial

Информация о номинантах, а также месте проведения церемонии появилась на официальном сайте MTV Россия: "MTV Europe Music Awards — главная музыкальная награда канала. Каждую осень мы выбираем главных звезд мирового масштаба и заземляем их фирменной статуэткой EMA, уже четвертый раз — в солнечной Испании", – говорится на сайте.

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Отметим, кроме MARUV, на звание "Лучший артист" номинированы:

  • Little Big
  • FACE
  • Noize MC
  • Zivert

Напомним, недавно MARUV принимала участие в украинском шоу "Танці з зірками 2019", однако покинула проект в пятом эфире. Смотрите топ-5 выступлений MARUV на шоу "Танці з зірками 2019".

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