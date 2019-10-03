"Голосуйте за меня": MARUV номинирована на российскую премию MTV EMA
Украинская певица попала в номинацию "Лучший артист" по версии MTV Россия
Скандальная певица MARUV, которая активно выступает на территории РФ, номинирована на российскую премию. Стало известно, что MARUV попала в номинацию "Лучший артист" по версии MTV Россия. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram, а также попросила подписчиков поддержать ее.
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"В этом году я – номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте, и надеюсь мы увидимся в Севилье 3 ноября", – написала артистка.
В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосуют за кумира, другие недоумевают, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.
Информация о номинантах, а также месте проведения церемонии появилась на официальном сайте MTV Россия: "MTV Europe Music Awards — главная музыкальная награда канала. Каждую осень мы выбираем главных звезд мирового масштаба и заземляем их фирменной статуэткой EMA, уже четвертый раз — в солнечной Испании", – говорится на сайте.
Отметим, кроме MARUV, на звание "Лучший артист" номинированы:
- Little Big
- FACE
- Noize MC
- Zivert
Напомним, недавно MARUV принимала участие в украинском шоу "Танці з зірками 2019", однако покинула проект в пятом эфире. Смотрите топ-5 выступлений MARUV на шоу "Танці з зірками 2019".
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