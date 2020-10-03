"Горе и чувство стыда": Кейт Бекинсейл призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш

Актриса поддержала Крисси Тейген и Джона Леджента

Кейт Бекинсейл много лет назад потеряла ребенка. Знаменитость долгое время хранила это в тайне, но решилась публично рассказать о выкидыше, чтобы поддержать Крисси Тейген и Джона Леджента, которые накануне лишились третьего ребенка.

У модели Крисси Тейген случился выкидыш на большом сроке беременности. Накануне знаменитость срочно доставили в клинику с сильным кровотечением, однако тогда Тейген утверждала, что у нее и малыша все в порядке.

Подобное когда-то пережила и Кейт Бекинсейл, которая поддержала звездную пару в сети. Актриса рассказала о личной драме на странице в Instagram. Она написала, что молчать о потере ребенка не нужно, ведь это только усиливает страдания. А поддержка – помогает справиться с горем.

Скриншот: instagram.com/katebeckinsale/

Бекинсейл потеряла малыша на 20-й неделе беременности. В то время артистка испытывала не только горе, но и стыд.

"Горе, чувство стыда и шок часто сопровождают подобный опыт. Добавьте сюда боль от того, как ведет себя тело, словно в нем все еще есть ребенок, которому нужно расти: молоко есть, а кормить никого", – написала она в посте.

О скандалах, связанных с детьми звезд, смотрите в сюжете:

Ранее также сообщалось, что в начале сентября у актрисы Кейт Бекинсейл случилось несчастье.

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