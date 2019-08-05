"Гори огнем": DZIDZIO рассказал о хейтерах, которые пишут ему в Instagram

Михаил Хома признался, как реагирует на агрессивные комментарии в соцсетях

Певец DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня трудно представить, как звезды раньше жили без страниц в соцсетях. Ведь это отличный инструмент для популяризации своего творчества и общения с поклонниками.

В чем феномен DZIDZIO – смотрите видео:

У популярной группы DZIDZIO 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, и как признается Михаил Хома, иногда приходится сталкиваться с откровенным негативом.

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"Соцсети – это современная площадка, где человек выражает свои эмоции. Рассказываешь, где ты, чем занимаешься, просишь о помощи, огрызаешься, ругаешься. Я читал, читаю и буду продолжать читать комментарии, которые оставляют под постами. Все учитываю – здоровая критика всегда помогает развиваться. Но есть же и неадекватные люди, которые могут просто написать "Гори огнем". Вот что это значит?" – поделился Дзидзьо за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа.

Напомним, ранее Дзидзьо показал видео, которое довело его до слез.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины

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