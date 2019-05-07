Горячая штучка: 50-летняя Дженнифер Энистон показала умопомрачительные ноги

Актриса также рассказала о своем возрасте и о том, что ценит в мужчинах

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон в своим 50 выглядит не хуже, чем в 30! Она поражает внешним видом, как и 54-летняя нестареющая красотка Моника Беллуччи, снявшаяся для глянца.

Энистон в новом интервью американскому Harper`s Bazzar рассказала о своей жизни, возрасте, друзьях и мужxинах. Сегодня.Lifestyle приводит несколько цитат из интервью и невероятные фото Джен, на которых она позирует топлес и демонстрирует стройные ножки.

Дженнифер Энистон Фото: harpersbazaar.com

О том, что ценит в мужчинах

"Чувство юмора. Сильное чувство собственного достоинства, уверенность, доброту, щедрость. И их хорошее окружение", – призналась Дженнифер. Также актриса уточнила, что она верит в "родство душ", но отметила, что таких душ "может быть несколько", а не "одна единственная".

О своем возрасте

Журналист поинтересовалась у Энистон, что изменилось в ее жизни после того, как ей исполнилось 50 лет: "Я чувствую себя обычной Джен. Но иногда я не могу быстро двигаться, как раньше. У меня было несколько травм колена. Иногда хочется вскочить, и тело просто говорит: "О, нет, не делай этого", но в основном мое тело чувствует себя лучше, чем когда-либо".

Дженнифер Энистон Фото: harpersbazaar.com

Напомним, в СМИ сообщили, что Брэд Питт сделал Дженнифер Энистон очень дорогой подарок.

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