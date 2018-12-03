Горячая штучка: Леся Никитюк без нижнего белья украсила мужской журнал
Во время съемок компанию ведущей составил Макс Ежов
Украинская ведущая Леся Никитюк, которая стала самой скандальной участницей "Танцев со звездами", доказала, что не просто так получила это "звание" на проекте. Теперь знаменитая блондинка приняла участие в горячей фотосессии для мужского журнала XXL.
Компанию Лесе на съемочной площадке составил ее партнер по "Танцам со звездами" Макс Ежов. На фото Никитюк предстает в довольно смелом образе.
Ведущая позирует в прозрачном боди, пиджаке на голое тело. С Максом же Леся предстала в душевой кабине, словно их застали случайно. Также Леся и Макс позировали в спальне.
Напомним, что Леся Никитюк каждый эфир встревала в конфликт с судьями "Танцев со звездами". Влад Яма позволял себе ведущую сравнивать с "лестницей", а Екатерина Кухар отмечала, что у нее "больше вопросов, чем ответов" к выступлениям Никитюк.
Отметим, что на "Танцах со звездами" Леся Никитюк получила серебро, уступив первое место Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Тем не менее, после проекта ведущая призналась, что "выиграла самый дорогой приз".