Горячая штучка: Леся Никитюк без нижнего белья украсила мужской журнал

Во время съемок компанию ведущей составил Макс Ежов

Леся Никитюк и Макс Ежов. Фото: XXL

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая стала самой скандальной участницей "Танцев со звездами", доказала, что не просто так получила это "звание" на проекте. Теперь знаменитая блондинка приняла участие в горячей фотосессии для мужского журнала XXL.

Компанию Лесе на съемочной площадке составил ее партнер по "Танцам со звездами" Макс Ежов. На фото Никитюк предстает в довольно смелом образе.

Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: XXL 1/6

Ведущая позирует в прозрачном боди, пиджаке на голое тело. С Максом же Леся предстала в душевой кабине, словно их застали случайно. Также Леся и Макс позировали в спальне.

Напомним, что Леся Никитюк каждый эфир встревала в конфликт с судьями "Танцев со звездами". Влад Яма позволял себе ведущую сравнивать с "лестницей", а Екатерина Кухар отмечала, что у нее "больше вопросов, чем ответов" к выступлениям Никитюк.

Отметим, что на "Танцах со звездами" Леся Никитюк получила серебро, уступив первое место Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Тем не менее, после проекта ведущая призналась, что "выиграла самый дорогой приз".