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"Горячая" зарядка: Светлана Лобода зажгла на яхте в купальнике

Певица с девушками из шоу-балета разминалась перед концертом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно поделилась фото с дочерью в купальниках, снова решила поднять настроение поклонникам и опубликовала на своей странице в Instagram видео своих зажигательных танцев. 

Известная артистка обладает стройной фигурой и длинными ногами, поэтому часто позирует в купальниках. Этот раз не стал исключением, тем более, что звезда находится на отдыха возле турецкого побережья. На опубликованном видео Светлана Лобода запечатлена во время зажигательных танцев с девчонками из своего шоу-балета на палубе яхты. 

INSTAGRAM (@lobodaofficial)

"Это разминка перед вечерним концертом" – прокомментировала свой ролик звезда. В комментариях поклонники похвалили формы своего кумира.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода угодила в скандал. Певица опубликовала фото, на котором позирует девушка задом. Однако артистка не уточнила, что на фото не она. Модель, которая на самом деле изображена на снимке, не прошла мимо этой ситуации.

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