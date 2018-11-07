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"Горячая женщина": Надежда Мейхер-Грановская похвасталась фигурой в купальнике

Звезда восхитила своих поклонников внешним видом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Надежда Мейхер-Грановская. Фото: instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер-Грановская. Фото: instagram.com/nadyameiher

Ведущая и экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская в своем Instagram разместила соблазнительное фото. На снимке звезда в спа-салоне позирует в черном слитном купальнике, в соломенной шляпе и солнцезащитных очках, а также с коктейлем в руках.

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Надежда Мейхер-Грановская
Фото: instagram.com/nadyameiher

"Божественная", "Надежда, Вы, как всегда выглядите восхитительно!", "Кто эта Афродита?)", "Ну какая же Вы горячая женщина", "Какая же она сексуальная", – написали поклонник Надежды в комментариях к фото.

Напомним, недавно Надежда Мейхер-Грановская восхитила поклонников идеальной растяжкой. Известно, что певица занимается в балетной школе и уже уверенно демонстрирует свои достижения в этой отрасли. 

Ранее Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой на ней надето красивое белое платье ее именного бренда. Платье очень эффектно облегает фигуру звезды. А в отражении зеркала видно, что сзади ему придает изюминки открытая спина. Под наряд Мейхер надела черные босоножки на высокой платформе.

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ведущая певица Надежда Мейхер-Грановская
Источник: "Сегодня"
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