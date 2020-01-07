"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Джон Войт расхвалил своего бывшего зятя

Джон Войт

Отец культовой американской актрисы Анджелины Джоли Джон Войт, несмотря на все тягости бракоразводного процесса звездной дочери, поддерживает Брэда Питта и считает его талантливым.

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О материнстве Джоли и отношениях с бывшем зятем звездный отец откровенно рассказал в интервью People. 81-летний Джон Войт признался журналистам, за что считает Джоли отличной матерью: "Она просто обожает своих детей, всегда активно вовлечена в их жизнь и заботится о них. Она знает и видит все... Она просто замечательная".

Также мужчина не обошел стороной своих шесть внуков: 18-летнего Мэддокса, 15-летнюю Пакс, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Нокса и Вивьена.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

"Каждый из них по-своему особенный, и тебе самому хочется обеспечить их всем необходимым, чтобы дать проявить себя. Каждый из этих шести детей уникален", – добавил Войт.

Закончил свою речь отец Джоли комплиментом экс-зятю Брэду Питту. Оказывается, Джон остался в восхищении от работы Питта в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

"Я так горжусь Брэдом в этом таком необычном, популярном и очень динамичном кино", – подытожил он.

Ранее Анджелина Джоли призналась, что ей очень нравится жить за границей, но из-за Питта ей придется обоcноваться в Лос-Анджелесе — поскольку он хочет регулярно видеться с детьми, и суд поддержал его требования.

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