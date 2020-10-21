Гоша Куценко заболел коронавирусом: "COVID-19 – коварнейший персонаж"

Актер отменил все свои спектакли

Российский актер Гоша Куценко заболел коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Актер не стал описывать свои симптомы, а лишь сообщил, что все его назначенные спектакли переносятся. Кстати, как и многие другие звезды, Гоша назвал вирус "коварным" и обратился к подписчикам с просьбой беречь себя и свое здоровье.

"Берегите себя! COVID-19 – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!", – пишет актер.

Гоша Куценко

К слову, Гоша родился в Украине, в городе Запорожье. Затем его семья переехала во Львов, где будущий актер окончил школу, а также поступил во Львовский политехнический институт, в котором не доучился, так как был призван в армию. В 1988 году Куценко переехал в Москву.

Отметим, что в 2018 году Гоша был занесен в раздел "Чистилище" украинского центра "Миротворец". Актера обвиняют в организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым группы иностранных граждан. А также – в участии в пропагандистских мероприятиях России.

Напомним, Фагот из ТНМК заразился коронавирусом. Ранее мы сообщали, что звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заразилась коронавирусом.

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