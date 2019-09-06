"Говорил про инфекцию": беременная Санта Димопулос пожаловалась на врача

Модель также показала, как выглядит на последнем месяце беременности

Санта Димопулос беременна вторым ребенком Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и модель Санта Димопулос беременна вторым ребенком. Будучи на восьмом месяце, звезда отправилась в Монако, где планирует рожать. Сейчас девушка пребывает на 39 неделе беременности, которую называют "акушерской". В преддверии родов Санта Димопулос поделилась с подписчиками интересной историей.

Дело в том, что врачу, который должен принять роды у звезды, нужно было уехать из Монако на некоторое время. Чтобы перестраховаться, Димопулос решила познакомиться с его коллегой – на случай, если роды начнутся раньше. Однако французский врач произвел на Санту не лучшее впечатление.

Санта Димопулос на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/santadimopulos

"Интересная история приключилась со мной неделю назад. Мой доктор отсутствовал до 3 числа, поэтому я пошла на всякий случай познакомиться с его коллегой (который принял бы роды, начнись они раньше ПДР). Первый вопрос от врача – Вам надоело уже наверное? Я говорю, что не то чтобы прям надоело, но уже сложновато и всё болит, но это не страшно. На что он предлагает вызвать роды... Мол, у них это нормальная практика тут. Врач отслаивает околоплодную оболочку вручную, и это провоцирует начало схваток... На вопрос больно ли это, он ответил – да, но рожать вам будет больнее. Именно то, что мне нужно было услышать. Но это ещё не всё! Милый врач говорил про какую-то инфекцию, которую часто передаёт мать ребёнку во время родов, к слову, мои анализы идеальны и инфекции у меня нет (антибиотики колоть не нужно). Так вот, он сказал, что меня после родов нужно вакцинировать от этой инфекции на всякий случай, чтобы у меня был иммунитет к вирусу и чтобы в следующую беременность уж точно не заразить ребёнка... Что сказать? Я до сих пор под впечатлением", – делится Димопулос.

Выйдя из клиники, звезда написала своему врачу, что в любом случае будет ждать малыша и рожать естественным путем.

Отметим, 32-летняя Санта Димопулос беременна во второй раз. Звезда ждет ребенка от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, с которым состоит в браке с 2015 года.

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