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Говорить в новом формате: Брижит Макрон снимется в сериале "Гардероб"

Жена президента Франции сыграет саму себя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Брижит Макрон. Фото: Getty
Брижит Макрон. Фото: Getty

Жена президента Франции Брижит Макрон, которая недавно посетила модный показ в Париже, снимется в сериале "Гардероб". Проект выпускает телеканал France 2. Первая леди Франции сыграет саму себя.

Отметим, что сериал повествует о людях с особыми потребностями, которые занимаются плаванием. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют.

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Жена президента Франции снимется в сериале впервые и "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".

Напомним, не так давно завершился Чемпионат мира по футболу и президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит вместе со сборной Франции по футболу вернулись на родину. В Елисейском дворце супруги еще раз поздравили команду с победой. Для этого мероприятия Бриджит осталась верна своему любимому бренду — Louis Vuitton. Первая леди Франции надела платье темно-бирюзового оттенка длиною выше колена.

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Источник: "Сегодня"
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