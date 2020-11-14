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Граф Калиостро, судья Кригс и выдающийся театрал: каким мы запомним Армена Джигарханяна

Сегодня, 12:09

Знаменитый актер скончался на 86-м году жизни

Знаменитый актер, Народный артист СССР, режиссер и театральный педагог Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Харизматичный и обаятельный, он запомнится зрителям множеством разноплановых ролей, среди них: судья Кригс, бандит Горбатый, штабс-капитан Овечкин и многие другие.

Джигарханян попал в "Книгу рекордов Гиннеса" благодаря количеству сыгранных ролей в кино – их было более 250-ти. Кроме того, он много лет отдал театру и озвучил нескольких культовых персонажей – волка в мультфильме "Жил-был пес" и фокусника дядюшку Мокуса в "Приключениях поросенка Фунтика".

Актер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его мать была заядлой театралкой, потому любовь к театру прививала сыну с детства. Маленького Армена воспитывал отчим.

После окончания школы Джигарханян хотел попасть в московский ГИТИС, но с первого раза ему это сделать не удалось. А все из-за его акцента.

"Вы же армянин? Мой вам совет, не теряйте зря время. Возвращайтесь домой, в Ереван, учитесь там, у вас ведь прекрасные театральные педагоги", – рассказывал Джигарханян в интервью о своих пробах в ГИТИСе.
Армен Джигарханян в молодлости

Он вернулся в Ереван, где устроился помощником оператора на "Арменфильм". Через год будущий артист поступил в театральный. Его первая роль была всего лишь с одной фразой – "Товарищ капитан, вам телефонограмма".

Тем не менее, вскоре Джигарханяна взяли на работу в театр. Он быстро стал ведущим актером и с 1955 по 1967 год сыграл в 27 спектаклях.

Джигарханян в Московском театре им. Маяковского

В Ереване его заметила актриса "Ленкома" Ольга Яковлева, которая порекомендовала Армена худруку театра Анатолию Эфросу. Зимой 1967 года Джигарханян отправился в Москву. Его карьера пошла вверх.

В конце 1960-х годов Армен Джигарханян попадает в театр имени Маяковского. Там он прослужит 27 лет. Актер признавался, что зря столько лет отдал одному театру:

"Можно иметь 10 гастрольных ролей, которые собирают кассу, как это было у меня в Театре Маяковского, но при этом топтаться на месте. Мое убеждение, что за пять-семь лет актер раскрывает все свои секреты и перестает быть интересным зрителю".

Театральную и педагогическую деятельность Армен Джигарханян умело совмещал с работой в кино.

"На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян...", – говорил актер Валентин Гафт.

Армянина заметили благодаря его игре в картине Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!", где он исполнил роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна. Далее были "Неуловимые мстители", "Новые приключения неуловимых" и "Корона российской империи". Штабс-капитана Дмитрия Овечкина теперь знали все.

Армен Джигарханян в роли штабс-капитана Дмитрия Овечкина

Армен Джигарханян был готов играть самые разноплановые роли, перевоплощаясь в опасных, ироничных, смешных и серьезных персонажей, не теряя своей узнаваемой харизмы.

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Публика полюбила Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" – персонажа, который одним взглядом заставляет цепенеть от ужаса; Тристана в "Собаке на сене", капитана Сильвера из мультфильма "Остров сокровищ", с его негромкой и вкрадчивой речью; судью Кригса в картине "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Роль последнего, кстати, Армену досталась случайно. Режиссер видел артиста в образе полковника Чеснея, но из любопытства Джигарханян "примерил на себя" судью – знаменитый полосатый костюм решил все.

Армен Борисович подарил свой голос множеству мультипликационных персонажей, как зарубежных, так и российских. Узнаваемой речью актера заговорил главный герой мультфильма "Вверх", Док Хадсон из "Тачек", волк из мультфильма "Жил-был пес", Сильвер из "Острова сокровищ", Мокус из серии фильмов о поросенке Фунтике.

Джигарханян продолжал выходить на сцену театра в последние годы жизни. Он не оставлял работу даже после госпитализации.

Армен Джигарханян
Фото: aakc-nairi.kz

О своей карьере Армен Борисович говорил:

"Тамада, наверное, из меня бы хороший получился. Этим искусством на всю Грузию славился мой дед. Но, вопреки генетике, я стал клоуном".

Кстати свою книгу мемуаров он так и назвал – "Я одинокий клоун". В сборнике актер последовательно рассказал о событиях своей жизни, творчестве, начале карьеры в Москве, сотрудничестве с самыми востребованными режиссерами.

Армен Джигарханян назван народным артистом Армянской ССР, народным артистом СССР, награжден Орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством". В 2001 году ему присвоили звание почетного гражданина Еревана за популяризацию армянского искусства. Но кроме этого он получил бесценную награду – всенародную любовь и признание зрителей.

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