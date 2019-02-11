"Грэмми 2019": названы все победители музыкальной премии
Ариана Гранде, бойкотирующая премию, так и не пришла на "Грэмми 2019"
Только что в Лос-Анджелесе завершилась 61-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Триумфаторами премии в этом году стало много знаменитостей – Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотирует премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Отметим также, что лидер группы Soundgarden Крис КОрнелл был посмертно награжден "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение". Неожиданно на сцене церемонии появилась супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама.
"Песня года" — Childish Gambino, This Is America
"Альбом года" — Кейси Масгрейвс, Golden Hour
"Запись года" — Childish Gambino, This Is America
"Лучший новый исполнитель" — Дуа Липа
"Лучшее сольное поп-исполнение" — Леди Гага, Joanne
"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" — Леди Гага и Брэдли Купер, Shallow
"Лучший традиционный вокальный поп-альбом" — Вилли Нельсон, My Way
"Лучший вокальный поп-альбом" — Ариана Гранде, Sweetener
"Лучшая танцевальная запись" — Дуа Липа и Silk City, Electricity
"Лучший танцевальный/электронный альбом" — Justice, Woman Worldwide
"Лучший современный инструментальный альбом" — Steve Gadd Band, Steve Gadd Band
"Лучшее рок-исполнение" — Крис Корнелл,When Bad Goes Good
"Лучшее метал-исполнение" — High on Fire, Electric Messiah
"Лучшая рок-композиция" — St. Vincent, Masseduction
"Лучший рок-альбом" — Greta Van Fleet, From the Fires
"Лучший альтернативный альбом" — Beck, Colors
"Лучшая R&B-композиция" — Ларранс Допсон, Джоэль Джеймс, Элла Май и Дижон Макфарлейн, Bood's Up
"Лучшее R&B-исполнение" — H.E.R Ft. Дэниел Сезар, Best Part
"Лучшее традиционное R&B-исполнение" — Леон Бриджес, Bet Ain't Worth the Hand; PJ Morton Ft. Yebba, How Deep Is Your Love
"Лучший R&B-альбом" — H.E.R., H.E.R.
"Лучший урбан-альбом" — The Carters, Everything Is Love
"Лучшее совместное рэп-исполнение" — Кендрик Ламар, Джей Рок, Future и Джеймс Блейк, King's Dead; Андерсон Пак, Bubblin
"Лучшее рэп-исполнение" — Childish Gambino, This Is America
"Лучшая рэп-композиция" — Дрейк, God's Plan
"Лучший рэп-альбом" — Cardi B, Invasion of Privacy
"Лучший латиноамериканский альбом" — Клаудия Брант, Sincera
"Лучшее музыкальное видео" — Childish Gambino, This Is America
Ранее мы публиковали полный список номинантов на премию "Грэмми 2019".
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