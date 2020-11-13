Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Григорий Чапкис превратился в Дракулу и женился на Наталье Могилевской в ее новом клипе (видео)

Сегодня, 17:43

Вот это история!

Наталья Могилевская и блогер Даниэль Вегас решили создать новую "вампирскую" версию легендарного хита певицы – "Місяць".

Премьера совместного трека состоялась в хеллоуинском эфире шоу "Танці з зірками", а уже сейчас мы можем посмотреть клип. В основе сюжета – вампирская история любви между графом Дракулой, в роли которого выступил Григорий Чапкис, графиней Могилевской и священником, которого сыграл Даниэль Вегас.

Как вам такой любовный треугольничек?

"Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме – три поколения артистов", – делится Могилевская.

Напомним, британская певица Билли Айлиш порадовала премьерой на карантине: звезда выпустила новый клип, где она бегает по пустому торговому центру. Ролик уже набрал более 8 миллионов просмотров.

Напомним, солистка KAZKA надела фату и разгромила битой свадебный торт в новом клипе группы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украина в одном натюрморте: разбираем все скрытые и явные символы в новом клипе "Бумбокс" на песню "Ангела" alyona alyona выпустила жизненный хит с казахстанским рэпером Zheka Fatbelly. Спели на трех языках Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Yungblud
клип Наталья Могилевская
Реклама

Новости партнеров

Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые

Популярные статьи

Сегодня, 17:12Афиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

Сегодня, 12:24Events

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 10:59Events

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:34Events

Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

Сегодня, 05:18Психология

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет

Вчера, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

11 ноябряWellness

Врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса

11 ноябряШоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

11 ноябряEvents

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

11 ноябряАфиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

11 ноябряFun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

11 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Деми Роуз показала свой самый "бесстыжий" купальник
Деми Роуз показала свой самый "бесстыжий" купальник
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Обнаженное селфи Каменских взволновало поклонников
Обнаженное селфи Каменских взволновало поклонников

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять