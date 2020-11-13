Григорий Чапкис превратился в Дракулу и женился на Наталье Могилевской в ее новом клипе (видео)

Вот это история!

Наталья Могилевская и блогер Даниэль Вегас решили создать новую "вампирскую" версию легендарного хита певицы – "Місяць".



Премьера совместного трека состоялась в хеллоуинском эфире шоу "Танці з зірками", а уже сейчас мы можем посмотреть клип. В основе сюжета – вампирская история любви между графом Дракулой, в роли которого выступил Григорий Чапкис, графиней Могилевской и священником, которого сыграл Даниэль Вегас.

Как вам такой любовный треугольничек?

"Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме – три поколения артистов", – делится Могилевская.

Напомним, британская певица Билли Айлиш порадовала премьерой на карантине: звезда выпустила новый клип, где она бегает по пустому торговому центру. Ролик уже набрал более 8 миллионов просмотров.

Напомним, солистка KAZKA надела фату и разгромила битой свадебный торт в новом клипе группы.

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