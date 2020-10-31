Григорий Решетник рассекретил пол третьего ребенка

Супруга ведущего снова беременна

Летом стало известно, что украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник станет папой в третий раз. Его супруга Кристина, с которой Григорий уже воспитывает двоих сыновей, снова беременна, и звездная пара уже знает пол малыша.

Новостью о пополнении в семье Решетник поделился со своими фолловерами в Instagram. Он сообщил, что его любимая беременна мальчиком. Невероятно, но в семье ведущего будет еще один мужчина.

Григорий и Кристина Решетник с детьми

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"У нас будет третий мальчик", – коротко написал в посте Григорий. Он добавил совместное фото с любимой и детьми.

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Счастливая мама тоже рада еще одному малышу. В своем Instagram-аккаунте Кристина Решетник поблагодарила Бога за мальчика и поделилась с подписчиками таким вот семейным снимком.

Кристина Решетник ждет третьего ребенка

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Ранее Григорий Решетник признался, что они с супругой всегда мечтали о третьем ребенке. Кристина хотела, чтобы это был мальчик, а ее муж уверял, что будет одинаково любить как сына, так и дочь.

Накануне солистка "А'Студио" Кети Топурия рассекретила свою беременность .

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