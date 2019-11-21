Громкий развод Лолиты Милявской: певица порезала подарок экс-супруга

Российская звезда испортила ковер-икону

Лолита Милявская Фото: Facebook

Российская певица Лолита Милявская, которой суд отказал в официальном расторжении брака с пятым супругом, разозлилась не на шутку. Обиженная женщина после обвинений в том, что она взломала почту и социальные сети Дмитрия Иванова решила выместить все свои обиды на его подарке – ковре-иконе.

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Так, на опубликованном ролике в Telegram-канале Mash, российская исполнительница демонстрирует испорченный ковер-икону, которую она получила в качестве подарка от бывшего супруга. За кадром Лолита со злостью обращается к Дмитрию и говорит ему, чтобы он забрал свой подарок.

"Наконец-то это освободило мою стенку. Какой же это кайф! Забери его обязательно. Я порезала его не весь", – говорит певица.

Скриншот из видео

Также Лолита Милявская грозно рассказала за кадром, что друзья Иванова звонят ей и рассказывают в красках, как он отдохнул вместе со своей новой возлюбленной – Ольгой. Стоит отметить, что недавно Дмитрий в прямом эфире явился в студию вместе с женщиной и заявил, что не изменял жене, а новые отношения у него завязались после расставания.

Позже на своей странице в Instagram певица опубликовала новое видео, на котором заявила, что не взламывала социальные сети бывшего супруга.

INSTAGRAM

"Привет всем из Нижнего Новгорода. Сегодня атаковали журналисты по поводу заявления в полицию бывшего "олененка". По поводу "взлома" моего же компьютера, надоело отвечать по телефону. Сергей Жорин (адвокат звезды, – РЕд.) выдвинул встречное предложение – З06 УК, за заведомо ложный донос", – заявила артистка.

Напомним, пятый экс-супруг певицы Лолиты Милявской обратился в полицию из-за взлома его почты и социальных сетей. Артистку уже допросили, и оказалось, что она имеет к этому отношение.

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