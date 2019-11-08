Громкий развод Лолиты Милявской с пятым мужем: суд отказал расторгнуть брак

Супруг певицы крайне недоволен решением судьи

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В Москве состоялось первое слушание по делу развода известной российской певицы Лолиты Милявской с ее пятым супругом – 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Вокруг их расставания за последний месяц появилось много слухов в СМИ. Поговаривают, что мужчина на протяжении последнего года изменял 55-летней артистке с другой женщиной и при этом был на материальном обеспечении у Лолиты. Суд Москвы в результате отказал супругам в расторжении брака.

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Как сообщает Starhit, судья выслушал обе стороны и принял решение не расторгать брак. Таким исходом событий спортсмен остался недоволен.

"Я не раз уже говорил, что над отношениями должны работать оба. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на нет. Мы перестали понимать друг друга, и это не могло долго продолжаться. И вообще, если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу", — сказал он.

Отметим, что брак Лолиты и Ивана продлился девять лет, после чего мужчина принял решение развестись. Сам он утверждает, что новые отношения он завел уже после расставания, а ушел он от певицы из-за того, что хотел детей. Милявская же о пополнение в семье не задумывалась.

Также недавно Лолита Милявская откровенно рассказала о своих переживаниях после развода с молодым мужем и о том, какие сообщения она пишет ему по ночам.

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