Грудное вскармливание на людях: мнение звезд

Снежана Бабкина, Регина Тодоренко и другие звезды поделились своим мнением

Неделю назад телеведущая Регина Тодоренко поздравила сына Михаила с днем рождения и опубликовала фото, на котором кормит его грудью. Снимок вызвал бурную реакцию не только поклонников, но и хейтеров, которые считают, что грудное вскармливание на людях – недопустимо. То же произошло и с фото, опубликованным Снежаной Бабкиной. Однако сама Снежана таким комментариям удивляется.

"Некоторые подписчицы считают, что это дико. Я считаю, дико то, что они пишут такое. Я считаю, что в этом ничего страшного нет", – говорит Бабкина.

Снежана Бабкина с сыном Елисеем Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Певица Светлана Тарабарова призналась, что некогда публичное вскармливание вызывало у нее отвращение, однако после рождения сына ее мнение изменилось: "Вы знаете, раньше у меня был шок. Мурашки по коже. Господи... А сейчас я сама такая".

А вот Тоня Матвиенко практически не кормила дочь на людях: "Редко это делала публично, потому что старалась не брать ребенка. Но было во время отбора на Евровидение за кулисами. Педан приходил посмотреть".

Известная украинская актриса Екатерина Кистень публичное грудное вскармливание не поддерживает, полагая, что всегда можно найти для этого укромное местечко: "Меня всегда немного удивляют женщины такие, потому что, в принципе, всегда можно найти, мне кажется, место, где все-таки не так много людей, на той же природе, в любых обстоятельствах".

Что думает о грудном вскармливании на людях музыкант Сергей Бабкин, психолог и телеведущая Наталья Холоденко и другие знаменитости – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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