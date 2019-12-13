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Грудное вскармливание на людях: мнение звезд

Снежана Бабкина, Регина Тодоренко и другие звезды поделились своим мнением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:09

Неделю назад телеведущая Регина Тодоренко поздравила сына Михаила с днем рождения и опубликовала фото, на котором кормит его грудью. Снимок вызвал бурную реакцию не только поклонников, но и хейтеров, которые считают, что грудное вскармливание на людях – недопустимо. То же произошло и с фото, опубликованным Снежаной Бабкиной. Однако сама Снежана таким комментариям удивляется.

"Некоторые подписчицы считают, что это дико. Я считаю, дико то, что они пишут такое. Я считаю, что в этом ничего страшного нет", – говорит Бабкина.

Снежана Бабкина с сыном Елисеем
Снежана Бабкина с сыном Елисеем
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Певица Светлана Тарабарова призналась, что некогда публичное вскармливание вызывало у нее отвращение, однако после рождения сына ее мнение изменилось: "Вы знаете, раньше у меня был шок. Мурашки по коже. Господи... А сейчас я сама такая".

А вот Тоня Матвиенко практически не кормила дочь на людях: "Редко это делала публично, потому что старалась не брать ребенка. Но было во время отбора на Евровидение за кулисами. Педан приходил посмотреть".

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Известная украинская актриса Екатерина Кистень публичное грудное вскармливание не поддерживает, полагая, что всегда можно найти для этого укромное местечко: "Меня всегда немного удивляют женщины такие, потому что, в принципе, всегда можно найти, мне кажется, место, где все-таки не так много людей, на той же природе, в любых обстоятельствах".

Что думает о грудном вскармливании на людях музыкант Сергей Бабкин, психолог и телеведущая Наталья Холоденко и другие знаменитости – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин, Ирина Горовая и Тарас Тополя рассказали об обязанностях своих детей.

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