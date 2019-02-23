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Группа ANNA MARIA прокомментировала скандальное интервью в финале Нацотбора

Джамала резко высказалась относительно позиции Анны и Марии Опанасенко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:40
ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

В финале Нацотбора на "Евровидение 2019" выступил дуэт ANNA MARIA, который накануне конкурса дал скандальное интервью Роману Скрыпину. Анна и Мария Опанасенко не признали аннексию Крыма. Ведущий Сергей Притула затронул данную тему после выступления девушек.

"Останній тиждень ми відчуваємо на собі стільки негативу. Обговорюють не стільки нас, скільки наших батьків. Ми відчули 30-і роки Радянського союзу, коли нас примушують відмовитися від наших батьків. Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків. Якби нас змусили обрати між конкурсом та батьками, ми б, як будь-яка нормальна людина, обрали батьків. Нам дуже прикро, що люди судять нас не стільки по творчих справах, скільки по заголовках у пресі. Ми сподіваємось, що журі і глядачі зроблять вибір, хто насправді має представляти Україну на європейському конкурсі. Ми любимо Україну!", – со слезами на глазах сказали Анна и Мария.

Джамала, чьи родные тоже проживают в Крыму, прокомментировала речь девушек: "Як ви можете казати в інтерв’ю, що "Крим – це наша батьківщина"? Є тільки одна відповідь на це запитання: Крим – це Україна!".

Красноречиво подытожил разговор Евгений Филатов: "Вчерашнее интервью – полная ж*па для вас".

Ведущий Сергей Притула подчеркнул, что "Суспільне" оставляет за собой право принять окончательное решение относительно участия конкретного артиста от страны.

Все подробности финала Нацотбора на "Евровидение 2019" читайте здесь.

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