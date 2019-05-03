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Группа "Антитела" объявила звездного гостя тура Hello

Звездным гостем станет участник "Евровидения"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
"Антитела" назвали звездного гостя стадионного тура Фото: пресс-служба
"Антитела" назвали звездного гостя стадионного тура
Фото: пресс-служба

Группа "Антитела" вскоре отправляется в стадионный тур Hello по городам Украины. Первый концерт состоится уже 25 мая на "Арена Львов". "Антитела" подготовили много сюрпризов для поклонников, и одним из них стал звездный гость тура. Группа держала интригу, и сегодня на официальных страницах назвала артиста. Специальным музыкальным гостем на всех концертах тура Hello станет MELOVIN.

"Почему MELOVIN? Потому что он самостоятельный, яркий и, несомненно, талантливый артист со своим характером в музыке и в стиле. У нас много общего. Поэтому не опаздывайте на стадионы, и услышьте этого незаурядного артиста вживую", - говорит фронтмен группы Тарас Тополя.

Специальным музыкальным гостем на всех концертах тура Hello станет MELOVIN Фото: пресс-служба
Специальным музыкальным гостем на всех концертах тура Hello станет MELOVIN Фото: пресс-служба

"Предложение группы "Антитела" о сотрудничестве было неожиданным для меня, но я, недолго думая, согласился. Заочно я давно знаком с Тарасом, следил за творчеством его коллектива и радовался их достижениям. У ребят очень честная музыка, это подкупает. Много раз слышал лестные высказывания в мой адрес, он ощутимо поддерживал меня, когда я представлял Украину на "Евровидении". Чего я жду от тура? Жду, что как можно больше музыкантов в нашей стране объединятся и будут помогать друг другу, мы с "Антителами" сделаем это, выйдя на одну сцену", – прокомментировал MELOVIN.

Стадионный тур Hello, в поддержку шестого одноименного альбома, станет самым зрелищным и масштабным туром в истории группы "Антитела" – и дело не только в размерах площадок. Специально для концертов, которые состоятся в рамках тура, готовится live-шоу, сценография и видеоряд, который будет транслироваться на больших экранах, расположенных на уникальной сцене размером в пятиэтажный дом. Сцена спроектирована и создана специально для тура Hello. И, конечно, зрителей как всегда ждет качественный живой звук и расширенная музыкальная программа.

Ранее мы писали, что группа "Антитела" представила свой шестой студийный альбом Hello, состоящий из 10 композиций.

Смотрите видео о судебных разбирательствах группы "Антитела" с бизнесменом из Луцка:

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