Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа "Антитела" представила обложку нового альбома Hello

Коллектив сообщил дату релиза пластинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
Группа "Антитела" Фото: пресс-служба
Группа "Антитела"
Фото: пресс-служба

Украинская группа "Антитела" официально обнародовала обложку своего нового альбома Hello, в поддержку которого в мае начнется стадионный тур по городам Украины. Отметим, Hello - шестой альбом в дискографии группы.

Стало известно, что официальный релиз пластинки состоится в День космонавтики,12 апреля.

Альбом будет содержать 10 треков, часть из которых уже успела стать хитами и получить престижные награды в шоу индустрии страны. Это такие песни, как: TDME, "Лови момент", Lego и "Вірила".

Группа "Антитела" Фото: пресс-служба
Группа "Антитела" Фото: пресс-служба

Обложка альбома выполнена в виде оцифрованного лица солиста группы – Тараса Тополи. Это узнаваемое изображение, которое ранее уже появлялось в заставке АнтиВлогов команды, они запустили, чтобы рассказывать всем заинтересованным о том, как идет подготовка к туру. Изображение выбрано для обложки альбома не зря. Оцифрованное лицо Тополи будет одним из ключевых элементов live-шоу Hello.

Обложка нового альбома Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба
Обложка нового альбома Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба

"Мир никогда не будет таким, каким он был раньше. Мы оцифровываем реальность, мы объединяемся в новые формы ради нового завтра. Мы слушаем интуицию, вычисляем будущее, сжимаем расстояния и время. Эта обложка – символ новой эры симбиоза человека и цифры, эры, в которой все мы живем и творим! Она определяет все, и музыку "Антител" тоже! Чистый разум или пустые головы, happy end или роковой финал – все зависит только от нас и +001100000101100001001101", – комментирует новый альбом фронтмен группы Тарас Тополя.

Напомним, стадионный тур Hellо состоится в пяти городах Украины: Львов, Полтава, Харьков, Одесса, Киев. Кроме нового альбома Hello, поклонников ждет расширенная музыкальная программа и live-шоу с сверхсовременным звуком и светом, который специально для концертов группа везет из Италии.

Сегодня.Lifestyle ранее писали, чем закончилось судебное разбирательство с группой "Антитела".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Назван лучший украинский альбом 2018 года Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз "Антитела" в новом клипе сняли "Дом Флинстоунов" и потрясающую природу Португалии
альбом Антитела Hello
Реклама

Новости партнеров

Полина Уварова пыталась покончить с собой
Полина Уварова пыталась покончить с собой
Умер бывший муж Лолиты
Умер бывший муж Лолиты
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Популярные статьи

Сегодня, 08:02Fun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Сегодня, 07:01Fun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

Вчера, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Вчера, 14:51Стиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Юлии Началовой отказались выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище – СМИ

Вчера, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Вчера, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаШоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

17 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

17 мартаШоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Новости партнеров

Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей