Группа "Антитела" представила обложку нового альбома Hello

Коллектив сообщил дату релиза пластинки

Группа "Антитела" Фото: пресс-служба

Украинская группа "Антитела" официально обнародовала обложку своего нового альбома Hello, в поддержку которого в мае начнется стадионный тур по городам Украины. Отметим, Hello - шестой альбом в дискографии группы.

Стало известно, что официальный релиз пластинки состоится в День космонавтики,12 апреля.

Альбом будет содержать 10 треков, часть из которых уже успела стать хитами и получить престижные награды в шоу индустрии страны. Это такие песни, как: TDME, "Лови момент", Lego и "Вірила".

Группа "Антитела" Фото: пресс-служба

Обложка альбома выполнена в виде оцифрованного лица солиста группы – Тараса Тополи. Это узнаваемое изображение, которое ранее уже появлялось в заставке АнтиВлогов команды, они запустили, чтобы рассказывать всем заинтересованным о том, как идет подготовка к туру. Изображение выбрано для обложки альбома не зря. Оцифрованное лицо Тополи будет одним из ключевых элементов live-шоу Hello.

Обложка нового альбома Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба

"Мир никогда не будет таким, каким он был раньше. Мы оцифровываем реальность, мы объединяемся в новые формы ради нового завтра. Мы слушаем интуицию, вычисляем будущее, сжимаем расстояния и время. Эта обложка – символ новой эры симбиоза человека и цифры, эры, в которой все мы живем и творим! Она определяет все, и музыку "Антител" тоже! Чистый разум или пустые головы, happy end или роковой финал – все зависит только от нас и +001100000101100001001101", – комментирует новый альбом фронтмен группы Тарас Тополя.

Напомним, стадионный тур Hellо состоится в пяти городах Украины: Львов, Полтава, Харьков, Одесса, Киев. Кроме нового альбома Hello, поклонников ждет расширенная музыкальная программа и live-шоу с сверхсовременным звуком и светом, который специально для концертов группа везет из Италии.

Сегодня.Lifestyle ранее писали, чем закончилось судебное разбирательство с группой "Антитела".

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