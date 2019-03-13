Группа "Друга Ріка" установила концертный рекорд

На концерт коллектива пришло почти восемь тысяч человек

Концерт "Друга ріка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Почти восемь тысяч зрителей пришли 8 марта во Дворец Спорта на концерт украинской группы "Друга Ріка", которая ранее довольно креативно приглашала на выступление.

Отметим, что выступление в поддержку альбома "Піраміда" должно было стать самым большим в истории команды, группа планировала установить своеобразный концертный рекорд. А именно: сделать то, чего ранее не делал никто из украинских артистов – собрать самый масштабный концертный зал страны всего за полтора месяца.

Концерт "Друга ріка" Фото: пресс-служба НЛО TV

"Конечно, это была авантюра чистой воды. Заявляя концерт, мы все рисковали – кто-то деньгами, кто-то своим имиджем. Ведь если главный страх организатора "уйти в минус", главный страх артиста – выступать перед пустым залом. Но вместе с этим мы все верили в потенциал группы и безусловную популярность "Друга Ріка" среди слушателей. Не зря ведь песня "Секрет" из альбома "Піраміда" в прошлом году прозвучала в эфире радиостанций более 530 000 раз, став одним из самых популярных треков года", – рассказал Максим Ткаченко, компания организатор "Квартал Концерт".

Февраль прошел для группы "Друга Ріка" под эгидой масштабной промо-кампании. В течение месяца Валерий Харчишин дал более 15 интервью, появился на 4 обложках крупных еженедельников, посетил 7 телеэфиров и побывал в гостях на всех радиостанциях страны. В интернете кампания была поддержана серией видеороликов #ТрубаКличе.

Концерт "Друга ріка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Специальным гостями концерта стали одна из лучших хоровых капелл Европы "Орея", где когда-то начинал свою музыкальную карьеру Валерий Харчишин и музыканты оркестра НАОНІ, с которыми "Друга Ріка" связывают два совместных аншлаговых концерта в киевской опере. Кроме обещанной "Піраміди", которую и сами музыканты, и их поклонники называют вершиной творчества "Друга Ріка", за 2,5 часа концерта прозвучали "Назавжди", "Денніч", "Спи до завтра", "Вже не сам", "Догоним! Доженемо!" и другие хиты группы, многие из которых зал поддержал хоровым пением.

"Конечно, я тоже волновался. До самого последнего момента не знал, удалось ли нам собрать зал и сколько билетов продано. Сознательно избегал этого вопроса и просил не говорить мне никакой информации. И если наш концерт стал для кого-то лучшим подарком к 8 марта, то лучшим подарком лично мне стал полный зал, который я увидел выйдя на сцену Дворца Спорта, незабываемые ощущения", – отметил Валерий Харчишин.

На концертных рекордах в 2019-м "Друга Ріка" не планирует останавливаться. Уже в мае группа отправляется в тур США и Канадой. А совсем скоро команда анонсирует выступления на музыкальных фестивалях в Украине.

Стоит отметить, что Валерий Харчишин снялся в украинской комедии "Встреча одноклассников". Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД". Саундтреком к фильму "Встреча одноклассников" стала песня группы "Друга ріка".

Кстати, 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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