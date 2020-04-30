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Группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу Евровидения в Исландии

Представители от Украины набрали наибольшее количество баллов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:07

Украинская группа Go_A, которая представит Украину на "Евровидении-2021", победила во втором туре конкурса Alla leið – альтернативного песенного онлайн-шоу в Исландии.

Несмотря на то, что "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса, организаторы приняли решение создать альтернативное онлайн-шоу, где выступят участники-представители разных стран. Главная цель мероприятия – развлечь поклонников, которые из-за карантина вынуждены оставаться дома. Украинская группа Go_A стала победителем во втором туре Alla leið, который провели в Исландии. Об этом участники группы сообщили на своей странице в Instagram.

Go_A с песней Solovey набрал наибольшее количество баллов на исландском шоу "Евровидение-2020". Это первая маленькая победа для украинских представителей. Отметим, что они теперь готовятся к конкурсу в следующем году.

В десятку лучших также вошли такие страны: Азейбарджан, Мальта, Норвегия, Израиль, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Хорватия и Кипр.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

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