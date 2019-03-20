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Группа "Ленинград" прекращает свое существование: причина

Сергей Шнуров сделал официальное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Сергей Шнуров объявил о завершении деятельности группы "Ленинград"
Сергей Шнуров объявил о завершении деятельности группы "Ленинград"
Фото: instagram.com/shnurovs

45-летний музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров буквально шокировал поклонников своим заявлением. На своей странице в Instagram артист сообщил, что коллектив прекращает свою деятельность.

О том, что "Ленинград" больше не будет существовать, Сергей Шнуров объявил в свойственной ему манере – музыкант написал самоироничный стих. По словам артиста, ему надоело в течение 20 лет делать одно и то же. Более того, Сергей Шнуров даже раскритиковал свою деятельность, однако поспешил напомнить себе и подписчикам, что сам однажды сделал свой выбор.

"Доложу, нелёгкий крест. 
Я за всех ругался матом. 
Бог не сдаст, свинья не съест. 
Между сложными вещами, 
Я скажу, как не юнец, - 
Этот тур будет прощальным, 
Вот и сказочке конец", – написал музыкант. 

Группа "Ленинград"
Группа "Ленинград"
Фото: instagram.com/shnurovs

В то же время Сергей Шнуров не исключает, что когда-нибудь возобновит деятельность "Ленинграда".

"Может быть, когда-нибудь, 
Но нескоро. На миру, 
Если в край не "за***ть",
Ленинград я соберу. 
А пока, ну всё, пока. 
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка", – завершил лидер коллектива.

Отметим, прощальный тур группы "Ленинград" пройдет в городах РФ.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров снова женился. Новость музыкант тоже сообщил с помощью стиха.

Смотрите видео о подробностях жизни Сергея Шнурова:

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