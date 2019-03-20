Группа "Ленинград" прекращает свое существование: причина

Сергей Шнуров сделал официальное заявление

Сергей Шнуров объявил о завершении деятельности группы "Ленинград" Фото: instagram.com/shnurovs

45-летний музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров буквально шокировал поклонников своим заявлением. На своей странице в Instagram артист сообщил, что коллектив прекращает свою деятельность.

О том, что "Ленинград" больше не будет существовать, Сергей Шнуров объявил в свойственной ему манере – музыкант написал самоироничный стих. По словам артиста, ему надоело в течение 20 лет делать одно и то же. Более того, Сергей Шнуров даже раскритиковал свою деятельность, однако поспешил напомнить себе и подписчикам, что сам однажды сделал свой выбор.

"Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец", – написал музыкант.

Группа "Ленинград" Фото: instagram.com/shnurovs

В то же время Сергей Шнуров не исключает, что когда-нибудь возобновит деятельность "Ленинграда".

"Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не "за***ть",

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка", – завершил лидер коллектива.

Отметим, прощальный тур группы "Ленинград" пройдет в городах РФ.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров снова женился. Новость музыкант тоже сообщил с помощью стиха.

Смотрите видео о подробностях жизни Сергея Шнурова:

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