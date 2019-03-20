Группа "Ленинград" прекращает свое существование: причина
Сергей Шнуров сделал официальное заявление
45-летний музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров буквально шокировал поклонников своим заявлением. На своей странице в Instagram артист сообщил, что коллектив прекращает свою деятельность.
О том, что "Ленинград" больше не будет существовать, Сергей Шнуров объявил в свойственной ему манере – музыкант написал самоироничный стих. По словам артиста, ему надоело в течение 20 лет делать одно и то же. Более того, Сергей Шнуров даже раскритиковал свою деятельность, однако поспешил напомнить себе и подписчикам, что сам однажды сделал свой выбор.
"Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец", – написал музыкант.
В то же время Сергей Шнуров не исключает, что когда-нибудь возобновит деятельность "Ленинграда".
"Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не "за***ть",
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка", – завершил лидер коллектива.
Отметим, прощальный тур группы "Ленинград" пройдет в городах РФ.
Ранее мы писали, что Сергей Шнуров снова женился. Новость музыкант тоже сообщил с помощью стиха.
Смотрите видео о подробностях жизни Сергея Шнурова:
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