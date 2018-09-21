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Группа "Ленинград" выпустила новый скандальный клип

Название клипа – "Цой"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
Кадр из клипа группы &quot;Ленинград&quot; &quot;Цой&quot;
Кадр из клипа группы "Ленинград" "Цой"

Не успел музыкальный мир опомниться от взрывного клипа группы "Ленинград", как музыканты представили новый. Клип группы "Ленинград" "Цой" стал предметом споров в сети. Фанаты лидера Кино посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение. 

Главную роль в клипе исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстает в образе капитана корабля, который терпит крушение, застревая среди астероидов. В итоге корабль Шнурова взрывается, столкнувшись с автомобилем Tesla Roadster, который был отправлен в космос компанией SpaceX Илона Маска.

В финале клипа, под отрывок песни группы "Кино" "Дальше действовать будем мы", героя спасают инопланетяне. Также в ролике присутствует реклама алкоголя и банка. Режиссером видеоработы выступил Илья Найшуллер.

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Мнения пользователей насчет клипа разошлись – одни пришли в восторг от новой работы группы, а другие посчитали ее неуважением к Виктору Цою.

Напомним, российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип под названием "Ибица", чем не на шутку взбудоражили сеть. После такого скандального видео они представили новый клип – извинение за предыдущий. Однако, он получился не менее скандальным.

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Источник: "Сегодня"
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