Группа Ottawan: "Статус легенды все еще с нами!"

Группа выступит в Одессе на сцене Летнего театра "Морвокзал"

Ottawan. Фото: instagram.com/elektracraft

Сегодня в Одессе на сцене Летнего театра "Морвокзал" выступят кумиры 80-х, культовые группы, среди них Ottawan, LondonBeat, Mr. President. Накануне своего концерта, участники группы Ottawan рассказали о том, чем будут удивлять украинских зрителей.

- Группа Ottawan стала была легендой 80-х. Трудно ли поддерживать статус легенды сегодня?

- В некоторых странах мы все еще легенды, люди всех возрастов знают наши песни. Они узнают нашу музыку и поют вместе с нами на концертах, поэтому статус легенд все еще с нами.

- Сейчас возникает много споров на тему: кто из Ottawan на сегодняшний день оригинальный, а кто настоящий? Расскажите секрет, как зрителю поверить в то, что вы настоящие?

- E-Starr: Мы не должны убеждать зрителей, все знают, что я являюсь оригинальным членом группы. Только у меня есть единственное разрешение продюсеров работать в Ottawan! Нам нравится исполнять наши песни для поклонников и получать оценку, поэтому мы всегда поем вживую.

- Сегодня вы ступите на новой концертной площадке в Одессе в рамках концерта "Дискотека 80-х-90-х" – Летний театр "Морвокзал". Что вы знаете об Одессе? Вы слышали об оригинальном одесском юморе?

- E-Starr: Мы не очень-то знаем об одесском юморе, но мы очень хорошо знаем Одессу. Мы часто выступаем здесь и каждый раз наслаждаемся! Я даже записал видеоклип на мою сольную версию HandsUp (акустическую) в вашем прекрасном городе.

Ottawan Фото: пресс-служба

- Ваши поклонники растут вместе с группой Ottawan. Тяжело ли сейчас заставить зрителей танцевать на ваших концертах?

- Это совсем не сложно. Как только они слышат нашу музыку, на танцполе сразу начинается вечеринка.

- Пригласите своих одесских фанатов на концерт?

- Мы с нетерпением ждем отличной дискотеки вместе с нашим любимым поклонником в Одессе. Надеюсь увидеть вас всех в Летнем Театре "Морвокзал" 7 августа в 20.00. До встречи!

Напомним, Летний театр "Морвокзал" был открыт 13 июля концертом Верки Сердючки.