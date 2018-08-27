Группа поддержки: Слава Каминская разместила трогательное видео ее детей

Из-за травмы певица не выступила на танцевальном шоу

Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Вчера, 26 августа, состоялась премьера нового сезона шоу "Танці з зірками". Его участниками стали многие украинские знаменитости, в том числе и солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская. К сожалению, певица не смогла выйти на паркет из-за серьезной травмы, которую она получила во время репетиций. Славу сразу же забрали в больницу. По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль. Каминская также рассказала, что врачи запретили ей танцевать в течение 10 дней.

Слава и ее муж Эдгар воспитывают двух малышей – сына Эдгара и дочь Лауру. В своем Instagram-аккаунте певица разместила короткий трогательный ролик, на котором детки поддерживают маму: "Мама, мы тебя очень любим. Мы хотим, чтобы ты танцевала, и чтобы у тебя не болела спинка", – говорят на видео малыши.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 26 Авг 2018 в 1:43 PDT

Напомним, на паркет нового сезона "Танці з зірками" вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.